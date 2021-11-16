شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتحكم فى جوعك.. 7 نصائح سهلة هتساعدك للحفاظ على صحتك (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية يرجع لعدة عوامل، ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون مجرد مشهد لطعامك المفضل أو الرائحة اللذيذة لهذا الطعام المعين، ومن الناحية الطبية، يمكن للشخص أن يشتهي الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية إذا كان يعاني من خلل هرموني أو توتر أو تقلبات مزاجية أو حتى نقص غذائي، لذلك إذا قررت مراقبة عاداتك الغذائية غير الصحية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".