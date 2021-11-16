شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر أنواع الدايت فاعلية خلال 2021 .. النظام الغذائى المرن فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صناعة فقدان الوزن تتغيرباستمرار، من وقت لآخر، يظهر اتجاه نظام غذائي جديد واعد بفقدان الوزن بشكل فعال وصحى، لكن البعض منهم فقط يحقق الهدف، والبعض الآخر يفشل فشلاً ذريعاً، ومع اقترابنا من نهاية عام 2021، حان الوقت لتقييم اتجاهات النظم الغذائية التي أوفت بوعودها حقًا وظهرت كأكثر اتجاهات فعالية لإنقاص الوزن لهذا العام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. أهم 5 اتجاهات للنظم الغذائية الأكثر إلى الأقل فعالية فى فقدان الوزن، وفقًا للخبراء:النظام الغذائي المرن

النظام الغذائي المرن أكثر مرونة من النظام الغذائي النباتي، مما يسهل اتباعه على المدى الطويل، حيث يشجع هذا الاتجاه الغذائي الأشخاص على تناول المنتجات الغذائية النباتية في الأيام العادية وتناول الأطعمة الحيوانية باعتدال، ولا يوجد نظام غذائي ثابت أو كمية السعرات الحرارية التي يجب على الشخص توخي الحذر بشأنها عند اتباع هذا الاتجاه الغذائي، هذا هو السبب في أنه يطلق عليه بأنه مرن، فهو أسلوب حياة أكثر من كونه نظامًا غذائيًا.



النظام الغذائىى المرن

يتضمن المبدأ الأساسي لهذا النظام الغذائى تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، وتناول الأطعمة المصنعة والحلويات التي تعتمد على أساس حيواني بكميات أقل.



حمية WW

حمية مراقبو الوزن "WW"

نظام WW، المعروف سابقًا باسم حمية مراقبي الوزن، هو أحد الأنظمة الغذائية الشائعة لإنقاص الوزن والتي تعتمد أيضًا على تحسين اللياقة العامة، أسسها Jean Nidetch في عام 1963، تعتمد هذه الحمية على الاختيار جيد للنظام الغذائي لمن يبحثون عن فقدان الوزن بشكل بطيء وثابت، إنه نهج قائم على العلم يؤكد على أهمية التحكم في حصص الوجبات وخيارات الطعام وفقدان الوزن البطيء والمتسق، حيث يوصى هذا النظام الناس بوضع أهداف واقعية لفقدان الوزن بشكل فعال وطويل الأمد.



النظام الغذائى النباتى

نظام غذائي نباتي

يقرر معظم الناس اتباع نظام غذائي نباتي لأسباب أخلاقية أو بيئية أو صحية، ولكن عند اتباع هذا النظام الغذائي بالشكل الصحيح فقد يساعد أيضًا في التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة والتحكم في مستويات السكر في الدم.

في هذا النظام الغذائي، يتعين على الشخص التقليل من تناول المنتجات الغذائية القائمة على الأمينات، بما في ذلك منتجات الألبان، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي اتباع هذا النظام الغذائي على المدى الطويل إلى نقص التغذية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يفقدون وزنًا أكبر من أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية محدودة السعرات الحرارية.



النظام الغذائى الحجمى

النظام الغذائي الحجمي

يوصي النظام الغذائي الحجمي بالحصول على سعرات حرارية منخفضة مع تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات، والأولوية عند اتباع هذا النظام الغذائي هو الحصول على طعام عالي المحتوى من الماء ومنخفض في السعرات الحرارية.

بصرف النظر عن تقييد تناول السعرات الحرارية، فإن هذا النظام الغذائي يشجع الناس أيضًا على ممارسة الرياضة بانتظام، والهدف الرئيسي من هذا النظام الغذائي هو غرس العادات الجيدة في الناس وإجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تكون مفيدة على المدى الطويل.



نظام مايو كلينيك

نظام "مايو كلينيك" الغذائي

نظام مايو كلينيك الغذائي هو أسلوب حياة لفقدان الوزن يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة، تم تطوير هذا النظام الغذائي بواسطة فريق من الخبراء في Mayo Clinic، وهو يشجع الناس على تبني عادات جديدة وكسر العادات القديمة غير الصحية، تساعد هذه الاستراتيجية في الحفاظ على وزن صحي والحفاظ على لياقتك على المدى الطويل، ويركز على تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وممارسة النشاط البدني كأساس لنمط حياة صحي، وفي الوقت نفسه، يوصي بالحد من الدهون والحلويات.