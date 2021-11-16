شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تحسن وظائف البنكرياس.. أبرزها عصير التوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس من أعضاء الجسم الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، فهو يعمل على ضبط نسبة السكر في الدم وعند التعرض لأي خلل تزداد فرص الإصابة بهذا المرض.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" بعض المشروبات التي تحسن من وظيفة البنكرياس، والسبب هو احتوائها على العناصر الغذائية الصحية والمهمة والتي تعمل على تحسين وظيفته، ومن هذه المشروبات التالي:

-عصير التوت:

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناولك لهذا العصير له دور كبير في تقليل فرص الإصابة بأي التهابات، والحفاظ على صحته.

-عصير العنب:

يحتوي علي مركب كيميائي يطلق عليه "الريسفيراتول"، ومن دوره حماية خلايا البنكرياس وتجنب إصابته بالتليف أو السرطان.

-عصير التفاح:

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ومضادات الأكسدة، ولذا تناوله يحافظ بشكل كبير على صحة البنكرياس، وتقليل فرص الإصابة بمرض السكر.

وأشار التقرير، أنه يمكنك تناول عصير الفواكه أو الخضراوات الكوكتيل ولكن دون إضافة السكر، فثبت أنها تفيد بشكل ملحوظ صحة البنكرياس، وتقلل من فرص الإصابة بمرض السكر.