شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القلوب كل سنة وأنت طيب.. حقائق فى حياة الدكتور مجدى يعقوب بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد الجراح العالمى مجدى يعقوب فى يوم 16 نوفمبر عام 1935، حيث أكمل عامه الـ86 اليوم، لذا يرصد ”الخليج 365” فى عيد ميلاد ملك القلوب حقائق فى حياته المهنية، ومنها:

- تخرج ملك القلوب فى كلية الطب جامعة القاهر عام 1957.

- غادر مصر عام 1964 وبدأ حياته المهنية فى أحدث المستشفيات فى إنجلترا.

- 1974 أصبح فى هذا العام ملك القلوب أول طبيب فى نيجيريا يجرى جراحة القلب المفتوح.

- ترأس مجدى يعقوب عام 1980 برنامج زراعة القلب فى مستشفى هارفيلد بإنجلترا.

- 1986 تم تعيينه أستاذا فى المعهد الوطنى للقلب والرئة فى جامعة إمبريال كوليدج العريقة فى لندن.

- يعتبر الدكتور مجدى يعقوب رائدا من رواد عمليات زراعة القلب على المستوى العالمى.

- يعد من أفضل أطباء القلب فى العالم الذى طور تقنيات جديدة ورائدة فى مجال جراحة القلب لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية عند الولادة.

- تقاعد ملك القلوب عن العمل الوظيفى فى عام 2001، وكرس وقته لمنظمة "سلسلة الأمل" الخيرية التى أسسها فى عام 1995 والتى تهتم بالأطفال فى مناطق الصراعات فى الدول النامية والذين يعانون من أمراض قلبية.

- افتتح الدكتور مجدى يعقوب عام 2009 مركز أسوان للقلب.