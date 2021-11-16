شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب الإقلاع عن التدخين فى زيادة الوزن؟.. النيكوتين كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط قرار الإقلاع عن التدخين بزيادة الوزن، وهذا يرجع إلى العديد من العوامل، فإن التدخين يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية والإقلاع عنه ليست بالمهمة السهلة أيضًا، لذا فإن أولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين غالبًا ما يواجهون آثارًا جانبية غير مرغوب فيها منها تغير وزنك.

ويمكن أن يؤدى التدخين إلى العديد من المشاكل الصحية مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسكرى، لذا تكون خطوة الإقلاع عن تلك العادة أهم الخطوات التى عليك اتخاذها.

وفسرت دراسة نُشرت فى مجلة Drug and Alcohol Dependence أن السبب الحقيقى لزيادة الوزن عند الإقلاع عن التدخين يكمن فى الدماغ، حيث يزيد انسحاب النيكوتين من شغفنا بالطعام غير الصحى والمعالج، إلى جانب ذلك، فإن السجائر تقلل الشهية، لذلك عندما تقلع عن التدخين، قد تشعر بالجوع وينتهى بك الأمر بتناول طعام أكثر من المعتاد، وكل هذه العوامل تجعل الشخص يزداد وزنه عند محاولته الإقلاع عن التدخين، طبقا لما ورد بموقع تايمز أوف إنديا.

وأوضح الباحثون سببا آخر لزيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، يتمثل فى بطء التمثيل الغذائى الذى يحدث فى غياب النيكوتين، نتيجة لذلك يحرق الشخص سعرات حرارية أقل عندما لا يدخّن، لذا فإذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فمن الأفضل أن تتخذ خطوات للحفاظ على وزن صحى من البداية، ما سيقلل من مشكلة اكتساب الوزن أولاً ثم فقدانه.

وأوصى الخبراء بضرورة ممارسة الرياضة لأنها تعزز عملية التمثيل الغذائى وتساعدك أيضًا على حرق سعرات حرارية أكثر من المعتاد، لذا قم بتضمين جلسات تدريب القلب والقوة فى روتين التمرين، وتمرن يوميًا لمدة 45 دقيقة على الأقل.

كما أكد الباحثون ضرورة إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائى، التى تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، حيث يمكن أن يمنعك تناول الأطعمة الغنية بالألياف من الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة الدسمة والسكرية، مع ضرورة ايضا تناول المزيد من الخضار الملونة والفاكهة والدهون الصحية لإنقاص الوزن والمحافظة عليه.