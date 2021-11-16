شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر كورونا على النساء؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت جائحة فيروس كرورنا بعض المخاوف الخطيرة، وتركت الكثير من التساؤلات عما إذا كانت أكثر خطورة على الحوامل وأطفالهن، وأظهرت الدراسات أن النساء الحوامل لسن أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا من البالغين الأصحاء الآخرين، لكنهن أكثر عرضة للإصابة بتوعك شديد، وقد أظهرت الدراسات أن ثلثى النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض.

وبالنسبة للنساء اللاتى تظهر عليهن أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، فإن عددًا صغيرًا فقط يصبن بتوعك شديد، ووفقا لتقرير موقع thehealthsite، وهناك معدل متزايد لفقدان الحمل، والولادة المبكرة، وتسمم الحمل، والدخول إلى وحدة العناية المركزة، والانصمام الخثارى لدى النساء المصابات بعدوى COVID الشديدة.





المضاعفات الشائعة بعد COVID عند النساءبصرف النظر عن الأعراض العامة، تم الإبلاغ أيضًا عن بعض المشكلات لدى النساء بعد كورونا، وفيما يلى المضاعفات الشائعة التى تم الإبلاغ عنها عند النساء:

- أبلغت بعض النساء عن تغيرات مؤقتة فى حجم الدورة الشهرية وتغيرات الدورة.

- فقدان الرغبة الجنسية، وقد تكون الأسباب المحتملة لذلك القلق والاكتئاب بعد العزلة فى المنزل.

وفقًا لدراسة نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية، عانى عدد قليل من النساء من مشاكل الدورة الشهرية مثل نزيف الحيض الغزير، والدورات المتكررة، ونزيف ما بعد انقطاع الطمث بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية.