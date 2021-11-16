شكرا لقرائتكم خبر عن تريد أن تفقد الوزن بسرعة؟ هذه البذور الحل السحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على لياقتك هو رغبة عالمية، معظمنا على استعداد لتجربة أي شيء وكل شيء عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن من اتباع نظام غذائي قاسي إلى التدريبات الصارمة، ولكن ماذا لو قلنا لك أنك لست بحاجة إلى تجويع نفسك، يمكنك فقدان تلك الدهون العنيدة فقط من خلال إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

لماذا يجب أن تختار هذه البذور الصحية؟

بذور الشيا غنية بالمذاق بالإضافة إلى العناصر الغذائية، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، تساعد هذه البذور في العمل كملينات طبيعية، ما يحسن الهضم ويقوي التمثيل الغذائي، يمكن أن تساعد هذه البذور في تعزيز المناعة، وهو أمر ضروري للنجاة من فيروس كورونا .

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا من أكثر البذور الغنية بالمغذيات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، معبأة بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والمنغنيز والمغنيسيوم والكالسيوم والدهون والبروتين والألياف؛ هذه البذور هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وهي رائعة لإبطاء عملية الشيخوخة.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي لبذور الشيا إلى الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، كما أن المحتوى العالي من الألياف في هذه البذور يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل أفضل.

للحصول على نتائج فعالة، يمكنك إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى المخفوقات والعصائر والسلطات أو إضافتها إلى وعاء الإفطار الصحي مع بعض الزبادي.

بذور الكتان

إذا كانت هناك بذرة واحدة يمكن أن تمنع الأمراض بشكل طبيعي وتزود جسمك بالتغذية الكافية ، فيجب أن تكون بذور الكتان، فهى غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والألياف والدهون الصحية والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب ، ووجود هذه العناصر الغذائية يجعل بذور الكتان مقويًا كبيرًا للمناعة ، كما أن المحتوى العالي من الألياف في هذه البذور يساعد في تحسين الهضم وتقوية عملية التمثيل الغذائي على مدار فترة من الزمن.

تحتوي هذه البذور على نسبة منخفضة من النشا ، مما يجعلها منخفضة السعرات الحرارية أيضًا ؛ في الواقع ، يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي لهذه البذور في كبح الشهية عن طريق إعطاء الجسم الجرعة المناسبة من الألياف.

بذور الريحان

بذور الريحان يمكن أن تساعدك على إنى انقاص الوزن دون عناء، فهى مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون الأساسية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه البذور غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) الموجود في أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تسريع هرمونات حرق الدهون، علاوة على ذلك ، فإن المحتوى العالي من الألياف يبقيك مشبعًا لفترة طويلة ويساعد في كبح آلام الجوع .