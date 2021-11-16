شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية تحدد 9 عادات صحية للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إرشادات جمعية القلب الأمريكية، أهمية تناول طعام صحي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ولتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وشددت الجمعية على أهمية النظر إلى النمط الغذائي الكلي للحفاظ على صحة القلب، بدلاً من الأطعمة والمشروبات "الجيدة" أو "السيئة" وفقا لما نشره موقع "usatoday".

النصائح الكاملة للحفاظ على صحة القلب

1- وازن بين تناول الطعام والسعرات الحرارية والنشاط البدني للحفاظ على وزن صحي.

2- اختر مجموعة متنوعة وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات للحصول على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية من الطعام بدلاً من المكملات الغذائية .

3- اختر الحبوب الكاملة والأطعمة الأخرى المكونة في الغالب من الحبوب الكاملة.

4- تضمين المصادر الصحية للبروتينات الخالية من الدهون أو الغنية بالألياف مثل البروتينات النباتية (المكسرات والبقوليات)، والأسماك أو المأكولات البحرية، ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم، واللحوم الخالية من الدهون، والحد من اللحوم الحمراء والمعالجة.

5- استخدام زيوت نباتية سائلة غير استوائية مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس.

6 - اختر الأطعمة المصنعة بأقل قدر ممكن من الأطعمة بدلاً من الأطعمة فائقة المعالجة قدر الإمكان .

7 - التقليل من تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة.

8 - اختيار أو تحضير الأطعمة بقليل من الملح أو بدون ملح.

9 - قم بتطبيق هذا التوجيه بغض النظر عن مكان تحضير الطعام أو استهلاكه.