شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية من نزلات البرد مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدياد حالات الإصابة بنزلات البرد أمر شائع فى هذا الوقت من العام بسبب تقلبات الطقس، ما يجعل أداء مهامنا اليومية أمرًا مزعجًا للغاية، لذلك من الأفضل الوقاية منها، وفيما يلى بعض النصائح للوقاية من نزلات البرد هذا الشتاء، والحفاظ على لياقتك ونشاطك، بحسب ما نشره موقع timesofindia.

اغسل يديك بانتظام

علمنا وباء كورونا درسًا مهمًا وهو غسل أيدينا جيدًا قبل الأكل، وعدم لمس وجهنا لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا، وعلينا فقط الاستمرار فى ذلك حتى نقى أنفسنا من الفيروسات المسببة لنزلات البرد المنتشرة فى هذا التوقيت، والتى يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة.

ابق رطبًا

فى الشتاء بشكل عام، ينخفض ​​مستوى الاستهلاك اليومى من الماء، بسبب الطقس البارد، حيث لا نشعر بالعطش فلا نشرب الكثير من الماء، لذلك يجب شرب 2 لتر على الأقل من الماء يوميًا.

تناول طعامًا صحيًا

اتباع نظام غذائى صحى متوازن خلال الموسم سوف يساعدك على الحصول على كمية وافرة من العناصر الغذائية والحفاظ على لياقتك، انتبه بشكل خاص لمستويات تناول الزنك وفيتامين د. حيث يساعدان على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض.

احصل على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضرورى لمحاربة البرد والوقاية منه، ويؤدى الأرق أو نوعية النوم الرديئة إلى صعوبة محاربة الجسم للفيروسات والعدوى، وعندما نحصل على نوم جيد فى الليل ينتج جسمنا ويطلق السيتوكينات، وهى أنواع من البروتينات التى تستهدف العدوى والالتهابات، تأكد من أنك تنام لمدة من 7 إلى 8 ساعات يوميًا للحفاظ على نشاط جهاز المناعة لديك.

التمرين ليس ضروريًا فقط للتخلص من الكيلوجرامات أو بناء العضلات، فإنه يساعد أيضا على تقوية المناعة ومنع نزلات البرد، وتشير الدراسات إلى أن التمرين يساعد الخلايا المناعية على السفر بسرعة أكبر فى جميع أنحاء الجسم لأنه يحسن الدورة الدموية، بهذه الطريقة يساعد الجسم على محاربة العدوى بطريقة أفضل.