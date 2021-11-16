شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية تناول الثوم فى الشتاء.. هيقلل نزلات البرد ويفقدك الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثوم من المواد الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي خاصة فى فصل الشتاء، حيث يتم إضافة الثوم فى إعداد بعض الأطعمة لإضافة نكهة رائعة بجانب القيمة الغذائية، ووفقًا لتقرير موقع "فود أن تى فى"، فإن لاستهلاك الثوم العديد من الفوائد الصحية خاصة فى فصل الشتاء.

يقترح خبراء التغذية دائمًا ضرورة أن يشمل النظام الغذائي الشتوي الأطعمة الدافئة والمغذية، إلى جانب ذلك، يمكن أيضًا تضمين العديد من الأعشاب والتوابل التي ستساعد في تعزيز الصحة العامة والمناعة من أجل مقاومة الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، ويعتبر الثوم خيارًا مثاليًا لأنه غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا، كما أنه يحتوى على فيتامينات ب وسى وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك.

فيما يلى.. أسباب تدفعك لاستهلاك الثوم فى نظامك الغذائى خلال فصل الشتاء:يمنع نزلات البرد والسعال

تنتشر نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق وغيرها من الأمراض الموسمية خلال فصل الشتاء، ومن المعروف أن الثوم يوفر لك الراحة من تلك المشاكل الصحية، حيث يحمى من العدوى والأمراض، كما يحارب التهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا، ولكن يُفضل تناوله نيئًا لتحقيق أقصى فائدة.

فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن خلال فصل الشتاء مهمة صعبة، وقد يساعدك فص ثوم في تسهيل الأمور عليك، لأنه غنى بمضادات الأكسدة التي تساعدك على التخلص من السموم وتعزيز التمثيل الغذائي الصحي بما يعزز خطة فقدان الوزن.

الحفاظ على صحة الجهاز التنفسى

يقترح خبراء الصحة تناول الثوم النيء مع العسل في الصباح ليس فقط لتعزيز فقدان الوزن، ولكن أيضًا للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي والرئتين لما له من خصائص مضادة للالتهابات وذلك للوقاية من أمراض مثل الحمى والاحتقان والتهاب الحلق خلال فصل الشتاء.