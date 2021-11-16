كيفية تطبيق رجيم البنات محبات الشوكولاته بالحليب في الصباح

بيروت - نادين محمد - تناولت دارسة حديثة رجيم البنات محبات الشوكولاته بالحليب في الصباح وفاعليته في انقاص الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة وحرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في البطن والارداف. ونشرت نتائج الدراسة في أف إي أس إي بي جورنال واظهرت ان تناول الشوكولاته بالحليب لا يسبب زيادة الوزن. وشددت على الفوائد الصحية للشوكولاته السوداء كما للحليب. ووجد الباحثون ان تناول هذه الوصفة في الصباح عند الفطور يمكن ان يساهم في حرق السعرات الحرارية. اذاً هذا ما يجب معرفته عن رجيم البنات محبات الشوكولاته بالحليب في الصباح.

قواعد رجيم الشوكولاته بالحليب



توصل الباحثون الذين شاركوا في هذه الدراسة الى طريقة رجيم البنات محبات الشوكولاته بالحليب في الصباح. واجروا لهذه الغاية تجربة على 19 فتاة لمدة اسبوعين. وتم توزيعهن على فريقين. وطلب من فتيات الفريق الاول تناول 100 غ من الشوكولاته بالحليب في الصباح مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم. وفي المقابل كان على فتيات الفريق الثاني تناول 100 غ من الشوكولاته بالحليب في المساء قبل ساعة من موعد النوم.

النتيجة. لم تكتسب اي من المشاركات الوزن الزائد. بل اكثر من هذا اكتشف الباحثون ان لموعد تناول الشوكولاته بالحليب تأثيراً على الوزن. ووجدوا ان فعل هذا في المساء يساعد على تحسين دورة النوم ويحد من الرغبة في تناول الطعام. كذلك تبين لهم ان تناول الشوكولاته بالحليب في الصباح يسمح بالحصول على الكثير من الفوائد. ومنها انه يحد من ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر كما يمنع استهلاك السعرات الحرارية من خلال عدم تناول الدهون الضارة.



ورغم هذا يجب الانتباه الى ان الدراسة اجريت على عينة صغيرة من الفتيات. وهذا ما اوضحته خبيرة التغذية والرجيم شينا جاراميلو في حديث الى موقع انسايدر. وقالت ان العديد من الاشخاص الذين يسعون الى خسارة الوزن يستهلكون في الحقيقة عدداً قليلاً من السعرات الحرارية وغالباً ما يفوتون وجبة الفطور. وتابعت ان تناول الشوكولاته بالحليب في الصباح يحد من الرغبة في الاكل ولهذا تتم خسارة الوزن.

الا ان خبيرة الحميات الاميركية لورن هاريس بنكوس نصحت، في حديث الى موقع فيري ويل هالث، بعدم اتباع رجيم البنات محبات الشوكولاته بالحليب في الصباح لمدة طويلة. والسبب برأيها هو انه ليس من المثالي ان يتم الحصول على 30% من السعرات الحرارية اليومية عن طريق تناول الشوكولاته بالحليب. فهذا يمكن ان يؤدي الى حدوث نقص في بعض المغذيات الاساسية.



اذاً من اجل التخلص من الوزن الزائد، من الممكن اتباع رجيم البنات محبات الشوكولاته بالحليب في الصباح، لكن لوقت قصير. وفي موازاة ذلك وبعد هذا يجب الحرص على تناول 3 وجبات يومية صحية لا تحتوي على الدهون الضارة والسكريات المؤذية. ومن الضروري شرب ليتر ونصف من الماء على الاقل مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. والافضل استشارة اختصاصية التغذية قبل القيام بأي خطوة.

اقرئي أيضاً:نسف كل دهون الجسم برجيم بنات الثلاثين



