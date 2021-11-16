في 7 أيام وداعاً لسمنة البطن العنيدة

بيروت - نادين محمد -

يلعب التمثيل الغذائي دوراً مهماً في التحكم في حرق الدهون وتخسيس الوزن، ولكن الأفراد الذين لديهم تراكم الدهون في منطقة البطن وصعوبة حرق وقد يواجهون صعوبات في فقدان الوزن ويميلون إلى الظهور بمظهر ضخم على الرغم من أنه ليس بالضرورة يعانون من السمنة المفرطة. لكن النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تساعدهم على عيش حياة صحية.

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إليك خطة رجيم مثالية غنية بالألياف لمنحك الشبع وحرق دهون البطن العنيدة.

اليوم الأول:

إفطار

أومليت البيض المصنوع من الطماطم والسبانخ والبصل.

وجبة الغداء

سلطة دجاج مشوي مع طماطم وفاصوليا أو سمك أبيض مغطى بزيت الزيتون والقرنبيط المحمص والقرنبيط.

وجبة العشاء

كوب زبادي



اليوم الثاني:

إفطار

عصير مصنوع من الزبادي اليوناني وحليب اللوز والزبادي.

وجبة الغداء

شرائح خضار وشطيرة لحم الديك الرومي والخضار والأفوكادو + طبق من السلطة والخبز المحمص من القمح الكامل أو شرائح ستيك وقرنبيط سوتيه.



اليوم الثالث:

إفطار

شرائح الأفوكادو والبيض المسلوق.

وجبة الغداء

بطاطا حلوة محشوة بالدجاج المبشور ومغطاة بصلصة الباربيكيو قليلة السكر أو

خضار سوتيه مشوية مع أرز ولحم الديك الرومي.

العشاء

الزبادي اليوناني مع القرفة والتفاح والجوز.

اليوم الرابع:

البيض المخفوق والسبانخ وبياض البيض ببذور عباد الشمس المحمص.

سناك.

قطعة من الفاكهة.

العشاء

سلطة مع زيت الزيتون مغطاة بالخيار والسلمون والفلفل + صدر دجاج مشوي مع نودلز كوسة وصلصة طماطم.



اليوم الخامس والسادس

الإفطار

بيض مسلوق + سلطة.

الغداء

سلطة عدس مع طماطم مجففة وخضار نيئة مقطعة وزيتون + شوربة الخضار مع صدر دجاجة مشوي.

العشاء

كوب من زبادي يوناني مع شرائح اللوز.

اليوم السادس:

الإفطار

جبن قريش مع شرائح اللوز والقرفة، شرائح خضار وحمص.

تقللين من الدجاج والفلفل فوق الأرز البني

سندويشات التاكو الديك الرومي ملفوفة بالخس ومغطاة بشريحة من الأفوكادو.



اليوم السابع:

أومليت مصنوع من السبانخ والفلفل ومغطاة بشرائح الأفوكادو.



الغداء

خضار مقطعة وصدور دجاج مع خل

أو سلمون + بروكلي مطهو على البخار +شرائح مشروم سوتيه.