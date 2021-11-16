شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يزيد الشتاء من مشاكل الجيوب الأنفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية مشاكل كثيرة مع تقلبات الجو وخصوصًا فى فصل الشتاء، وحسب ما ذكره موقع houstonsinussurgery فإن أعراض التهاب الجيوب الأنفية هى"سيلان الأنف، احتقان بالأنف، صداع الرأس، ألم في الوجه، تصريف سميك متغير اللون من الأنف أو أسفل الحلق، قلة حاسة الشم أو التذوق".

يمكن أن يخلق الشتاء مشاكل أكثر وهى:

- نزلات البرد، على الرغم من أن الطقس البارد لا يسبب نزلات البرد، إلا أنه يجعل الناس يقضون وقتًا أطول في الداخل، في أماكن قريبة مع بعضهم البعض حيث يكونون أكثر عرضة لنشر الجراثيم ويمكن أن تؤدي نزلات البرد أحيانًا إلى التهاب الجيوب الأنفية.

- الحساسية البيئية، نظرًا لأنك تقضي وقتًا أطول في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ، فإنك تتعرض لمسببات الحساسية المحتملة مثل العطور والشموع يمكن أن تؤدي هذه أيضًا إلى التهاب الجيوب الأنفية.

- العفن، إذا كان لديك شجرة عيد الميلاد أو إكليل من الزهور الحية ، فقد يكون بها قالب ينمو عليها، وينطبق الشيء نفسه على شجرة اصطناعية أو زينة تم تخزينها بعيدًا في قبو أو علية متعفنة.

- هواء جاف، عادة ما يكون الهواء الذي تستنشقه أقل رطوبة في الشتاء، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت في الداخل مع ارتفاع الحرارة، واستنشاق الهواء الجاف يجفف الجيوب الأنفية ويمكن أن يزيد مشاكل الجيوب الأنفية الحالية سوءًا.

-السجاد والأثاث، كل هذا الوقت الذي تقضيه في الداخل يمكن أن يعرضك للغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى الموجودة في السجاد والأثاث.

-الكحول، يمكن أن يكون موسم العطلات وقتًا قد تشرب فيه كحولًا أكثر من المعتاد. هذا يمكن أن يسبب تورم الجلد داخل أنفك.

كيف يمكنك تقليل هذه التأثيرات؟

يمكن أن تساعد النصائح التالية الجيوب الأنفية خلال أشهر الشتاء:

-تجنب الإصابة بنزلة برد: اعتنِى بنفسك بالحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الأطعمة الصحية، تأكد أيضًا من غسل يديك قبل الأكل، وتجنب لمس فمك وأنفك.

-قم بتغطية مرتبتك ووسائدك، استخدم أغطية مقاومة للحساسية على مرتبتك ووسائدك، اغسل فراشك بانتظام للتخلص من عث الغبار، وإذا كان لديك حيوانات أليفة فلا تسمح لها بالنوم معك.

- قلل من العفن، قم بتخزين الزهور أو الحلي في مكان جاف حتى لا تتطور إلى العفن، إذا كنت تشك في وجود العفن بالفعل ، فافتحها بالخارج واتركها تخرج للهواء لبضعة أيام.

-قلل من استهلاكك للكحول، إذا كنت عرضة لمشاكل الجيوب الأنفية ، فقلل من استهلاكك للكحول خلال أشهر الشتاء.