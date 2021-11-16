شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى الأطعمة الغنية بالبروتين قد تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كانت نزلات البرد أو الأنفلونزا أو أمراض القلب أو السرطانات الشديدة، يؤثر النظام الغذائي على كل شيء، ولهذا السبب، يوصى باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للجميع، سواء كانوا أصحاء أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية.

كشفت دراسة حديثة وفقًا لموقع "timesnownews"، كيف أن الغذاء الذي يبدو صحيًا، والذي يجد مكانًا في نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70 %.

النظام الغذائي والسرطان

وفقًا للدراسة، ثبت أن تناول كميات كبيرة من نفس المغذيات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70٪، وكشف خبراء الدراسة أن مادة الكولين توجد بتركيز في خلايا سرطان البروستاتا، يمكن أن يزيد تركيز الدم من خطر الإصابة بالسرطان.

الكولين عنصر غذائي أساسي له أدوار حيوية في الحفاظ على السلامة الهيكلية لغشاء الخلية، وهو مهم للنقل العصبي ونمو الدماغ المبكر، ويشارك أيضًا في تعديل التعبير الجيني، الدليل اليومي الموصى به من الكولين هو حوالي 450 مجم / يوم للبالغين، وتعطي بيضة واحدة أقل من 150 مجم من الكولين.

هل الكولين هو العامل الوحيد المسؤول عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟

علق الخبراء في وقت لاحق على الدراسة التي ألقت باللوم على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا على تناول الكولين، وقالوا إنه تم اختبار مستويات المغذيات لدى المرضى بعد تشخيصهم.

علاوة على ذلك، أشارت الدراسات أيضًا إلى وجود صلة قوية بين اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة مع ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكولسترول الضار مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، يمكن عكس هذا التأثير من خلال الالتزام بنظام غذائي نباتي - الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور - والحصول على تمارين منتظمة.

لحوم الأعضاء

الكافيار

اللحم

البطاطا الحمراء

الفراخ

ديك رومى

لوز

حبوب الكينوا

حبوب الكلى

بروكلي

قرنبيط

الصويا

مصادر الكولين الغذائيإلى جانب البيض، يوجد الكولين في الأطعمة التالية: