شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة تغلبى بها على نحافة طفلك.. جربى البطاطا والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من الأطفال والمراهقين من نقص الوزن أو ما يعرف باسم "النحافة"، فقد يكون نقص الوزن علامة على مشاكل غذائية أو صحية أو عاطفية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب واتباع نظام غذائى لزيادة الوزن عند الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع eatright إذا كان طفلك يعاني من نقص الوزن فابدأ بالتأكد من أن معظم الوجبات والوجبات الخفيفة غنية بالمغذيات وتشمل:

1: البيض وزبدة الفول السوداني وزبدة المكسرات.

2:الفاصوليا والحمص.

3:الحليب قليل الدسم أو كامل الدسم واللبن والجبن.

4: خبز القمح الكامل والمعكرونة.

5: البطاطس المهروسة أو المخبوزة أو المحمصة بالفرن.

6: البطاطا الحلوة؛ حبوب ذرة؛ والحبوب الساخنة اختيارات ممتازة للكربوهيدرات.

تحضير الحبوب الساخنة مع الحليب أو حليب الصويا بدلاً من الماء للحصول على سعرات حرارية ومغذيات إضافية، كما أن المكسرات والبذور والأفوكادو مصادر دهنية صحية لمساعدة طفلك على زيادة الوزن.

جرب إضافة المكسرات والبذور إلى الحبوب والسلطات والمعكرونة والخضروات، أضف شرائح الأفوكادو إلى السندويشات والبرجر والسلطات أو كغطاء للبيض المخفوق، و تُقلى الخضروات واللحوم والدجاج والأسماك في زيت الزيتون أو زيت الكانولا، وعند التخطيط للوجبات الخفيفة، تأكد من أنها توفر سعرات حرارية إضافية.