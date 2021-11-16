شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز من مناعة طفلك المبتسر داخل المنزل وخارجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الولادة المبكرة هي إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه علوم الرعاية الصحية الحديثة، وتشير التقديرات إلى أن الولادات المبكرة تمثل أكثر من 10٪ من المواليد الأحياء وأكثر من 40٪ من جميع وفيات المواليد على مستوى العالم.

يمتلك الأطفال الخدج وفقا لتقرير موقع "healthline"، أجهزة مناعية غير ناضجة مع انخفاض المناعة الفطرية والتكيفية، ما يؤدي إلى ضعف الدفاع ضد مسببات الأمراض المسببة للأمراض، كما أن الالتهاب داخل الرحم ، الذي يساهم بشكل رئيسي في الولادة المبكرة ، يؤدي إلى انخفاض وظيفة المناعة عند الأطفال حديثي الولادة.

يتأثر تطوير وعمل أجهزة المناعة بشكل أكبر بالتدخلات الطبية اللازمة، كل هذه العوامل تضيف بشكل تراكمي إلى القوة الدفاعية المنخفضة للرضيع ضد مسببات الأمراض الغازية والضارة.

تدابير احترازية لتقليل الضعف طويل الأمد عند الأطفال المبتسرين

يجب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة للتخفيف من التأثير طويل المدى وقصير المدى. بعض التدابير الوقائية موضحة أدناه: -

في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم الذي يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالعدوى والوفيات، لن تكفي العناية الحرارية البسيطة، يجب البدء في أنظمة دعم الرعاية الحرارية الإضافية بما في ذلك تقنيات جديدة ومبتكرة مثل استخدام قبعات الأطفال والبطانيات والسخانات العلوية والحاضنات.

في حالات التهابات الحبل السري والجلد أو تعفن الدم الوليدي ، يجب الحفاظ على الممارسات الصحية مثل التنظيف اليدوي المنتظم.

يتعرض الأطفال الخدج أيضًا لخطر الوقوع ضحية لنقص سكر الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)، يؤدي هذا إلى زيادة مخاطر الضعف أو الوفاة أو كليهما، العلاج الوحيد لذلك هو زيادة مستويات السكر في الدم من خلال الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية.

أشياء يمكن لآباء الأطفال المبتسرين القيام بها في المنزل

يجب استخدام هذه الممارسات الطبيعية القديمة والصحيحة والمختبرة كإجراءات احترازية من قبل الآباء في المنزل.

الرضاعة الطبيعية

يحتوي حليب الثدي على كميات كبيرة من الجزيئات التي تعزز مناعة الطفل وتساعده على محاربة مجموعة متنوعة من الأمراض الشائعة، ويعمل حليب الأم أيضًا كمصدر مستمر للأجسام المضادة من الأم إلى الطفل.

العناية النظيفة

يجب أن تستمر الممارسات النظيفة والصحية المستخدمة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المنزل، احتفظ بملابس الأطفال بشكل منفصل واغسلها أيضًا بالماء الساخن على حدة، اغسلي يديك بعد استخدام المراحيض، وبعد تغيير الحفاض، وقبل تحضير الحليب / إرضاع الطفل.

تجنب التعرض البيئي

على قلل من الزوار وتجنبهم تمامًا إذا كان لديهم سعال بارد أو حشرة في المعدة.

توفير الدفء

تعتبر رعاية الأم بطريقة الكنغر طريقة ممتازة لتعزيز الترابط والمناعة والدفء، استخدم سخانات الغرفة والملابس الإضافية (القفازات والجوارب والقبعات وغيرها) عند الضرورة.

التطعيم

اللقاح مهم جدًا للحماية من العدوى الخطيرة، لذا تابع بانتظام مع طبيب الأطفال الخاص بك وتلقي التطعيمات في الوقت المحدد.

البروبيوتيك

على الرغم من أن الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن أكثر من 80٪ من مناعة الطفل تأتي من الأمعاء، لذا فإن الاستثمار في البروبيوتيك يعد خيارًا فعالاً من حيث التكلفة ويخفف المخاطر لرعاية الطفل في المنزل.

التدليك اليومي

كشفت الدراسات الحديثة أن التدليك اليومي المتكرر لا يساعد في بناء المناعة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تقليل التوتر وزيادة الوزن بشكل أسرع للأطفال الخدج.