شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب التسمم وأعراضه وطرق التعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من الناس للتسمم ولو مرة واحدة في حياتهم، ويمكن أن تختلف أعراض هذه الحالة اعتمادًا على المادة المسببة للتسمم وكميتها، وغالبًا ما يحدث التسمم نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، ويجب الانتباه إلى الأعراض المميزة لكل سبب، والاتصال بالطبيب على الفور في حال ظهورها، وفقًا لتقرير موقع "emedicinehealth".

يشار إلى أن السموم في علم الأحياء، على أنها المواد التي تسبب اضطرابات للكائنات الحية، وذلك في الغالب يحدث إما عبر تفاعلات كيميائية أو غيرها على المستوى الجزيئي عند ابتلاعها بكميات كافية.

ينصح الخبراء أنه إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ابتلع أو استنشق سما، وظهرت علامات أو أعراض خطيرة، مثل الغثيان، أو القيء، أو الألم، أو صعوبة في التنفس، أو نوبة، أو ارتباك، أو لون جلد غير طبيعي، فيجب استدعاء الإسعاف على الفور.

ويحدث التسمم في الغالب عند ابتلاع شخص ما لمادة كيميائية أو استنشاق مادة سامة بها، لكن بعض الحالات يمكن أن يتداخل السم مع أجسامنا بطرق أخرى:

- من خلال الجلد.

- عن طريق الحقن.

- نتيجة التعرض للإشعاع.

- التسمم الناتج عن لدغة الثعابين أو لدغة الحشرات.

- التسمم من بعض أنواع الأطعمة، مثل تناول بعض أنواع عيش الغراب التي قد تكون سامة.

- شرب ماء ملوث بالكيماويات الزراعية أو الصناعية.

- الأطعمة التي يتم طهيها أو معالجتها بشكل غير صحيح.

- التسمم بالأدوية ، مثل الإفراط بتناول بعض الفيتامينات بكميات كبيرة.

يوجد أعراض عامة للتسمم بمختلف أنواعه، وتشمل:

الشعور بالإعياء

الإسهال

آلام في المعدة

النعاس والدوخة أو الضعف

ارتفاع درجة حرارة الجسم

القشعريرة

فقدان الشهية

الصداع

صعوبة في البلع

صعوبات في التنفس

إنتاج لعاب أكثر من المعتاد

الطفح الجلدي

حروق حول الأنف أو الفم

تشوش الرؤية

فقدان للوعي وغيبوبة في الحالات الشديدة.