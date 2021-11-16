شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للوقاية من الإصابة بحمى الضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى الضنك مرض ينتشر عن طريق لدغات البعوض، ويعزز تكاثر البعوض الطقس الرطب ومياه الأمطار التي يتم جمعها في أماكن مختلفة.

تبدأ أعراض حمى الضنك عادة بعد 4 إلى 6 أيام من الإصابة، وتعتبر الحمى الشديدة المفاجئة والصداع وآلام المفاصل وآلام خلف العين والقيء والطفح الجلدي من الأعراض الشائعة لحمى الضنك، فإليك بعض الطرق الوقائية التي يجب اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، بحسب ما نشره موقع doctor.ndtv .

الوقاية من حمى الضنك:

1. التخلص من النفايات الصلبة بشكل صحيح، قم بإزالة أي بقع اصطناعية مثل الأواني التي تعزز تكاثر البعوض .

2. قم بتغطية جميع الحاويات أو الأوعية الفارغة في حديقتك أو شرفتك.

3. تنظيف حاوية تخزين المياه بانتظام، تجنب تجميع المياه قدر الإمكان.

4. التقليل من تعرض الجلد للبعوض، ارتدِ ملابس فضفاضة بأكمام كاملة لمنع لدغات البعوض.

5. استخدم طارد البعوض مثل البخاخات والكريمات والناموسيات، استخدم الناموسيات عند عدم النوم في غرفة مكيفة.

6. تأكد من أن الأبواب والنوافذ الخاصة بك خالية من الثقوب ومغلقة عندما لا تكون قيد الاستخدام .

7. تجنب السفر إلى المناطق المعرضة لخطر الإصابة بحمى الضنك.

مضاعفات حمى الضنك:

يمكن أن يصاب عدد قليل من مرضى حمى الضنك بشكل حاد من المرض يسمى حمى الضنك النزفية، في هذه الحالة، قد يعاني المريض من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وتلف الجهاز اللمفاوي والنزيف تحت الجلد والنزيف الداخلي والتعب والأرق، إذا كان المريض يعاني من هذه الأعراض، فمن الضروري الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.