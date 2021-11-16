شكرا لقرائتكم خبر عن 5 زيوت طبيعية عشان تطولي شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طول الشعر ونموه هو الشيء الذى تبحث عنه الكثير من النساء، حيث تلجأ العديد من السيدات للكريمات والزيوت التى تحتوى على كيماويات تؤثر على صحة الشعر وتزداده سوءًا، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هنا طرقًا طبيعية لزيادة طول ونمو الشعر وهى:

1: زيت اللافندر الأساسي

يمكن لزيت اللافندر تسريع نمو الشعر، مع العلم أن زيت اللافندر له خصائص يمكن أن تولد نمو الخلايا وتقلل من الإجهاد، ةوجد الباحثون في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هذا الزيت كان قادرًا على توليد نمو أسرع للشعر لدى الفئران، كما أن لها خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا، والتي يمكن أن تحسن صحة فروة الرأس.

2: زيت النعناع

يمكن أن يتسبب زيت النعناع في الشعور بالبرد والوخز عندما يزيد من الدورة الدموية في المنطقة التي يتم تطبيقه عليها، ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز نمو الشعر خلال مرحلة التنامي (أو النمو).

وجدت إحدى الدراسات أن زيت النعناع، عند استخدامه على الفئران، ويزيد من عدد البصيلات، وعمق البصيلات، ونمو الشعر بشكل عام.

3: زيت الليمون العطري

يمكن أن تكون قشرة الرأس مرضًا شائعًا، كما أن وجود فروة رأس صحية خالية من القشرة يعد جزءًا مهمًا من صحة الشعر، ويعتبر زيت الليمون علاجًا فعالًا لقشرة الرأس، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015 أنه يقلل بشكل كبير من قشرة الرأس بعد أسبوع واحد.

يعتبر زيت الليمون لعلاج قشرة الرأس أكثر فعالية عند استخدامه يوميًا امزج بضع قطرات في الشامبو أو البلسم يوميًا وتأكد من تدليكه في فروة رأسك.

4: زيت الزعتر العطري

يمكن أن يساعد الزعتر في تعزيز نمو الشعر عن طريق تحفيز فروة الرأس ومنع تساقط الشعر بشكل فعال، مثل زيت خشب الأرز، وجد أن زيت الزعتر مفيد أيضًا علاج داء الثعلبة.

5:زيت شجرة الشاي العطري

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص تطهير قوية ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات عند استخدامه موضعيًا، يمكن أن يساعد في فصل بصيلات الشعر وزيادة نمو الشعر.

تأتي زيوت شجرة الشاي بتركيزات عديدة ، لذلك من المهم اتباع إرشادات الشركة المصنعة بعضها عبارة عن زيوت أساسية عالية التركيز، ويتم خلط المنتجات الأخرى في كريم أو زيت.