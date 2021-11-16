شكرا لقرائتكم خبر عن طرق فعالة هتخلصك من سموم الجسم.. منها شرب الماء والبعد عن السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من السموم هو عملية طبيعية لتنظيف الجسم تتم عن طريق الكبد والكلى، لكن في بعض الأحيان نفرط في تحميل أنفسنا بالسموم من خلال الطعام والمشروبات ما يؤدي إلى تباطؤ هذه الأعضاء بسبب الإرهاق وبالتالي يحتاج الجسم إلى مساعدة خارجية لطرد السموم، بحسب ما نشره موقع " timesofindia".





كيف تعمل إزالة السموم؟

يساعد التخلص من السموم عن طريق الكلى والجلد من خلال البراز والبول والعرق، ما يساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب في الجسم الذي يعد سببًا رئيسيًا للعديد من الأمراض ، ويسرع عملية التمثيل الغذائي التي تمكن من تقليل الكوليسترول والدم السكر وإدارة الوزن، هناك طرق مختلفة للتخلص من السموم يتم الترويج لها في الأدوية والعلاجات البديلة ، ولكن هناك بعض الطرق الشائعة التي يمكن إجراؤها في المنزل أيضًا.

الصيغة الأساسية للتخلص من السموم المنزلية يجب أن تحتوي على العناصر التالية قلل من السكر بأي شكل، الكربوهيدرات البسيطة ، والمحليات الصناعية الأخرى، المشروبات الغازية أو المشروبات المحلاة تجنب المعالجة أو الأطعمة المعبأة المحملة بمواد كيميائية أو مواد حافظة بأي شكل من الأشكال، والدهون المقلية والأطعمة المقلية والدهنية والمعدلة وراثيًا التي يجب تجنبها أيضًا

كيفية التخلص من السموم في المنزل خلال أسبوع

وفقًا لخبير التغذية كافيتا ديفجن، أفضل طريقة للتخلص من السموم هي قطع جميع الأطعمة المسببة للالتهابات من نظامك الغذائي الأطعمة المقلية والسكر والخردة والأطعمة المصنعة وتناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة وهو عبارة عن المزيد من الفواكه والخضروات ، كما أن الصوم مرة واحدة في الأسبوع فكرة جيدة.

إزالة السموم لمدة أسبوع:

1. اللحوم لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، والمشروبات الغازية

2. كل الأشياء التي تخرج من علبة مثل المكرونة، ورقائق البطاطس، والبسكويت، والأطعمة الجاهزة، والمربى، والزبدة، والجبن، الكاتشب، إلخ.

3. الدهون والسكر: يمكنك الحد من ملعقتين صغيرتين في اليوم.

4. الكافيين: تناول الشاي الأخضر، وتجنب القهوة والشاي بالحليب المحمّل بالسكر.

نصائح للتخلص من السموم

1. الصيام: اتبع الصيام المتقطع ، أي عدم تناول أي طعام لمدة 14-16 ساعة و يجب شرب كميات كبيرة من الماء في هذه الفترة.

2. اشرب طوال اليوم الماء للتخلص من السموم الذي يضاف إليه النعناع وشرائح الخيار والليمون والزنجبيل. هذا يساعد في منع احتباس الماء.

3. أضف الفواكه الموسمية والخضراوات الخضراء قدر الإمكان الى طعامك.

4. تناول العشاء في الساعة 7-8 مساءً وبعد كل وجبة قم بالمشي لمسافة 1000 خطوة.

5. قم بممارسة رياضة المشي السريع لمدة 45 دقيقة على الأقل حيث يُعتقد أن المشي من أفضل تمارين الكبد.

6. اشرب كوبين على الأقل من ماء الليمون الدافئ على معدة فارغة في الصباح.

7. تناول اللبن الرائب مع وجبتين على الأقل لأنه يعزز صحة الأمعاء.