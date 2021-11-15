صحة ورشاقة

الأطباء يحذرون من زيادة حالات السكري بين المرضى المتعافين من كورونا

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القاهرة - سامية سيد - بينما كان الأطباء يقولون إن مرض السكري يزيد من خطر حدوث مضاعفات، بما في ذلك الوفاة بين مرضى كورونا، أظهرت الدراسات أنه إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن المرجح أن تصاب بتوعك شديد إذا كنت مصابًا بعدوى كورونا.

خلال الموجة الثانية وفقا لتقرير موقع "healthsite"، أبلغ العديد من مرضى السكري عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب استخدام الستيرويد، ويحدث هذا لأن الكبد ينتج المزيد من السكر أثناء العلاج بالستيرويد، أو لأن المنشطات تجعل من الصعب على الجسم إزالة السكر من الدم.

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مرض السكري أكثر بروزًا في مرضى كورونا المتعافين

 تظهر أعراض مرض السكري الآن في المرضى الذين تعافوا من كورونا، فبعد الشفاء من كورونا، تظهر على المرضى أعراض مثل زيادة العطش، وكثرة التبول، وعدم وضوح الرؤية، وبطء التئام الجروح، والتعب الشديد، وقد يكون هؤلاء المرضى يعانون من مقدمات السكري أو حالة موجودة مسبقًا قبل الإصابة.

 لكن بسبب العلاج الستيرويدي المعتمد على الأنسولين، يؤثر مرض السكري في هؤلاء المرضى، كما يؤثر فيروس كورونا على مستويات السكر في الدم ما يدعو إلى مرض السكري بعد الشفاء من كورونا والذي سيستمر مدى الحياة، ويحتاج مرضى كورونا للخضوع لفحص السكري كل ستة أشهر ".

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أعراض مرض السكري يجب أن تبحث عنها

بعد الشفاء، قد تظهر على المرضى الأعراض التالية لمرض السكري - زيادة العطش وزيادة تكرار التبول، عدم وضوح الرؤية، بطء التئام الجروح، التعب الشديد وعدم القدرة على استعادة الوزن المفقود، إذا كنت تواجه أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، فيجب عليك إجراء اختبار لمرض السكري.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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