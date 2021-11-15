شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة.. فيتامين سى الموضعى يحارب التجاعيد والبقع الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سى الموضعي هو مكون مفضل لأطباء الأمراض الجلدية وقد يساعد في إبطاء شيخوخة الجلد المبكرة ومنع أضرار أشعة الشمس وتحسين مظهر التجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، ما يعني أنه يحارب الجذور الحرة الضارة (السموم) التي تتلامس مع بشرتك من مصادر خارجية مثل تلوث الهواء، أو من داخل الجسم نتيجة لعمليات طبيعية مثل التمثيل الغذائي الخاص بك، يمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بالجلد، ويمكن لتطبيق فيتامين سي الموضعي أن يحارب الجذور الحرة وقد يحسن المظهر العام للبشرة، وفقًا لما نشره موقع " health-harvard".

فوائد فيتامين سي للبشرة

أظهرت بعض الدراسات السريرية أن فيتامين سي يمكن أن يحسن التجاعيد، وأوضحت أن الاستخدام اليومي لتركيبة فيتامين سي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل أدى إلى تحسين مظهر التجاعيد الدقيقة والخشنة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى تحسين ملمس البشرة ومظهرها بشكل عام .

قد يساعد فيتامين سى أيضًا في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عند استخدامه مع واقي من الشمس واسع الطيف، أظهرت الدراسات السريرية أن الجمع بين فيتامين ج والمكونات الموضعية الأخرى، مثل حمض الفيروليك وفيتامين هـ ، يمكن أن يقلل الاحمرار ويساعد على حماية الجلد من التلف طويل الأمد الناجم عن أشعة الشمس الضارة.

علاوة على ذلك، يمكن لفيتامين سى أن يقلل من ظهور البقع الداكنة عن طريق منع إنتاج الصبغة في بشرتنا، في التجارب السريرية، كان لدى غالبية المشاركين الذين استخدموا فيتامين سي الموضعي تحسنًا في البقع الداكنة مع القليل جدًا من التهيج أو الآثار الجانبية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد التأثيرات المضاءة لفيتامين سي.

يمكن أن يساعد فيتامين C الموضعي في علاج حب الشباب من خلال خصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في التحكم في إنتاج (الزيت) داخل الجلد في التجارب السريرية، أدى تطبيق فيتامين سي مرتين يوميًا إلى تقليل آفات حب الشباب عند مقارنته بالدواء الوهمي، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة لاستخدام فيتامين سي في أي من هذه الدراسات.

أين تجد فيتامين سي الموضعي؟

يمكن العثور على فيتامين سي في الأمصال أو منتجات العناية بالبشرة الأخرى، يمكن للتركيبات المختلفة لفيتامين سى أن تغير قوتها وتأثيراتها على الجلد، ضع في اعتبارك شراء منتجات فيتامين سي بقوة 10٪ إلى 20٪ ، ودرجة الحموضة أقل من 3.5، حيث تمت دراسة هذا المزيج في التجارب السريرية.

تجنب استخدام منتجات فيتامين سي فى هذه الحالات؟

تمت دراسة فيتامين ج فقط عند البالغين ولا ينصح به للأطفال، إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية معروفة لأي من المكونات، إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب أو الدهنية، ففكر في استخدام تركيبة تحارب الزيوت أيضًا، أو تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك الذي يقاوم ظهور البثور.

كيفية استخدام فيتامين سي الموضعي

خلال روتينك الصباحي للعناية بالبشرة.

استخدم منظف لطيف.

ضعي بضع قطرات من مصل فيتامين سي على الوجه والرقبة.

ضع مرطبًا وواقيًا من الشمس.

قد تشعر بوخز خفيف مع استخدام فيتامين سي، وقد تختار البدء بتطبيقه كل يومين، وإذا تحمّل ذلك يمكنك تطبيقه يوميًا، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أشهر من الاستخدام المتواصل حتى ترى تحسنًا ملحوظًا، إذا كنت تعاني من إزعاج أو تهيج كبير، فيرجى التوقف عن استخدام فيتامين سي واستشارة طبيبك.