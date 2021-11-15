شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس: الجمع بين لقاحى سبوتنيك v لفيروس كورونا والأنفلونزا يعزز الفعالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسى، أن أولئك الذين لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا يعانون من حالة أسوأ بكثير من المرض، وقد يستمرون في المعاناة من مشاكل صحية لفترة طويلة بعد ذلك، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن مزيجًا من لقاح "Sputnik V " الروسي ضد فيروس كورونا ولقاح الأنفلونزا قد يعزز تأثيرهما عند حقنه في وقت واحد.

وأضاف: لقد قدمنا ​​بالفعل معلومات حول إكمال التجارب على الجمع بين لقاح الإنفلونزا ولقاح سبوتنيك v أظهرت النتائج الأولى أن مثل هذا المزيج يمكن بل ويزيد من التأثير، طلقتان خلال زيارة واحدة للطبيب يمون أسهل، مؤكدا إنها "أسرع وأكثر ملاءمة".

وأكد، أن أولئك الذين لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا التاجي يعانون من حالة أسوأ بكثير من المرض وقد يستمرون في مواجهة مشاكل صحية لفترة طويلة بعد ذلك، مشيرا إلى أن أشد المضاعفات لوحظت بين كبار السن - حوالي 80-90% من الوفيات بين من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بينما يظل عدد الذين تم تطعيمهم بين كبار السن عند مستوى يزيد قليلاً عن 50%.

وأوضح، أنه بعد ظهور سلالة دلتا، بدأ الشباب يصابون بالعدوى بشكل أكبر، مؤكدا، إنه من بين أمور أخرى، لوحظ انخفاض في مستوى الذاكرة والنشاط المعرفي، وبعض الأعراض العصبية، والقلق، والتعب.

وأضاف، إنه في البلدان التي كانت تحت الإغلاق لفترة طويلة، فإن هذا أثر بشكل خطير على صحته العقلية، لذلك، لا ينبغي لأحد تأجيل عملية التطعيم، وإلا فلا يمكن تجنب الإجراءات التقييدية الجديدة.