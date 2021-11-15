شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. 5 علامات تظهر على وجهك تدل على نقص الفيتامينات.. منها حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بجسم صحي، فإن تناول الأطعمة المغذية والغنية بالفيتامينات أمر مهم، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو كنت ملزمًا باتباع نظام غذائي مقيد بسبب حالة صحية معينة، يجب عليك التأكد من العثور على بدائل غذائية صحية للحفاظ على صحة جسمك، ويمكن لنقص أي نوع من أنواع الفيتامينات أن يضر بجسمك، ومن ثم فقدان القدرة على أداء الأنشطة المختلفة اليومية.

بالنظر إلى أن الفيتامينات ضرورية لنمو وتطور أجسامنا، فإن أي شخص يعاني من نقص فيها قد تظهر عليه أعراض محددة، وقد يُظهر بعض التغييرات ليس فقط داخليًا ولكن أيضًا على الوجه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

فيما يلي.. بعض علامات نقص الفيتامينات التي يجب الانتباه إليها على وجهك:

حب الشباب وجفاف الجلد

يمكن أن يكون حب الشباب والجلد الجاف نتيجة لتغيرات هرمونية مختلفة، مثل تراكم الأوساخ والجراثيم، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نقص في فيتامينات معينة، فقد تكون التغيرات التي تطرأ على جلدك علامة على ذلك، حيث يمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية من فيتامين (أ) و(هـ) إلى ظهور حب الشباب على وجهك، في حين أن المستويات المنخفضة من نقص فيتامين ب 12 يمكن أن تجعل بشرتك تبدو أكثر شحوبًا.

عيون منتفخة

قد تسبب الحساسية انتفاخ عينيك، ولكن إذا تكررت وتحدث في كل مرة تستيقظ فيها في الصباح، فقد تكون علامة على انخفاض مستويات اليود في الجسم، حيث ربطت الدراسات بين نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى الشعور بالتعب وزيادة الوزن غير المبررة وانتفاخ العينين.

نزيف اللثة

يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي الكثير من الضرر للجسم وصحتنا، وواحدة من العلامات التي يجب الانتباه لها هي نزيف اللثة، قد تشمل الأعراض الأخرى كدمات سهلة ونزيف وآلام في المفاصل والعضلات.

شفاه شاحبة

يمكن أن يكون شحوب الشفاه وتغير لونها علامة على العديد من الأمراض الكامنة، ومع ذلك، غالبًا ما يكون أحد أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا، وهي حالة تحدث بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء في الجسم والتى تحدث بسبب نقص الحديد في الجسم، مما يجعل من الصعب نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويترتب عليه تغير لون الجلد والشفتين.

الشعر التالف والجاف

إذا كان شعرك جافًا أو تالفًا، فقد تفتقر إلى البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب7 في جسمك، فالبيوتين من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على تغذية شعرك، وانخفاض مستوياته يؤدي إلى جفاف وترقق الشعر وظهور القشرة، وأيضًا تقصف الأظافر.