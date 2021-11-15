شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تعتزم الموافقة على جرعة فايزر المعززة للقاح كورونا لجميع الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، ستوافق على جرعة فايزر Pfizer المعززة لجميع البالغين الأمريكيين قبل اجتماع اللجنة الاستشارية.

وقالت الصحيفة، قدمت الشركة بيانات إلى المنظمين الأسبوع الماضي في محاولة للحصول على التفويض لجميع الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر.



الجرعة المعززة من فايزر

صوتت اللجنة ضد التوصية بالحقنة الإضافية لجميع البالغين في سبتمبر، وهو عثرة كبيرة في السرعة في خطة تعزيز البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، حصلت جرعة فايزر Pfizer المعززة على الموافقة لجميع الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر، والذين يعانون من أمراض مصاحبة، أو وظيفة تعرضهم لخطر التعرض للفيروس، مضيفة، إنه لا تخطط هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) لانتظار اجتماع اللجنة الاستشارية قبل الموافقة على الجرعة المعززة من فايزر لفيروس كورونا Pfizer- BioNTech لجميع البالغين، مما يخالف العملية المعتادة.

رفضت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة (VRBPAC) مبدئيًا التوصية باستخدام معززات كورونا لجميع البالغين خلال اجتماع في سبتمبر، وبدلاً من ذلك، لم يسمح للجرعات المعززة من فايزر Pfize إلا لمن هم بعمر 65 عامًا فما فوق.

تقدم شركة Pfizer مرة أخرى محاولة لإتاحة اللقاح الخاص بها لجميع البالغين، بينما يشير موقع CNN الاخبارى، إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لا تخطط لمنح اللجنة فرصة للتصويت ضدها مرة أخرى.

قال الدكتور أرنولد مونتو، رئيس اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية وعالم الأوبئة في جامعة ميشيجان، لشبكة CNN الاخبارية، إن عملية عقد الاجتماع لكل موافقة قد تكون مرهقة.

قال مونتو: "يتمثل دورنا في تقديم المشورة بشأن السياسة العامة وترك التفاصيل لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لأننا واحد، نحن استشاريون، وثانيًا، لا يمكننا، بالطريقة التي تم بها إعدادنا، الاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة."

وقالت الصحيفة، تتكون اللجنة من مستشارين خارجيين لا يعملون لدى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وبدلاً من ذلك هم خبراء يمثلون العديد من المؤسسات في جميع أنحاء البلاد، مضيفة، إنه في حين أن توصيات اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ليست ملزمة، نادرًا ما تتخذ هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قرارًا لا يتفق مع اللجنة.

وقالت الصحيفة، كانت شركة فايزر Pfizer تأمل في البداية أن تكون جرعاتها المعززة لفيروس كورونا متاحة لجميع الأمريكيين البالغين، بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية بحلول أواخر سبتمبر.



جرعة فايزر المعززة

في أواخر أغسطس، أعلن البيت الأبيض عن خطط لإتاحة الجرعات الإضافية في 20 سبتمبر، على الرغم من أن الخطة واجهت بعض المطبات السريعة، في 17 سبتمبر، صوتت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ضد ترخيص اللقطات.

وأوضحت الصحيفة، يعتقد العديد من منتقدي خطة اللقاح المعزز للبيت الأبيض أيضًا، إن الأمة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على التبرع بجرعات اللقاح في الخارج، حيث أن منع انتشار الفيروس في الدول منخفضة الدخل يمكن أن يمنع تشكيل متغيرات جديدة.

وقالت، يمكن أن يصبح البديل الذي يتطور في دولة ذات معدل تطعيم منخفض مشكلة للأمريكيين بسرعة، ويسبب تفشي المرض على مستوى الولايات، كما حدث في دلتا المولود في الهند خلال الصيف، مضيفة، لقد صوتت اللجنة بالإجماع للتوصية بجرعات فايزر Pfizer المعززة لجميع الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، ووسعت لاحقًا التوصية لتشمل جميع الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة خطيرة أو وظيفة تعرضهم لخطر التعرض لـفيروس كورونا أيضًا.

وقالت، هذه المرة، من المتوقع أن تحصل الجرعة المعززة على الضوء الأخضر، حتى الآن، كانت جرعة فايزرPfizer المعززة هي الأكثر شيوعًا في أمريكا، تمامًا مثل اللقاح الأصلي المكون من جرعتين.