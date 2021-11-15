شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توابل يمكن أن تطيل عمرك وتحميك من خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب الجميع التوابل، فهى تضيف نكهة إلى وجباتك، وتجعلها أكثر متعة لذوقك، ووفقًا لخبراء الصحة الشاملة ترفع التوابل من الصحة أيضًا.

التوابل غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية، تعمل البهارات من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من بين الفوائد الأخرى، ومع ذلك، وفقًا لعدة دراسات، هناك بعض التوابل التي تضيف سنوات إلى حياتك عند الاستهلاك المنتظم وفقا لموقع "timesnownews"

بهارات تطيل العمرالقرفة:

لطالما اعتبرت القرفة مفيدة لصحة القلب وسكر الدم والالتهابات والسرطان، دعمت الدراسات الفوائد العديدة لهذه التوابل العطرية؛ وفقًا للبحث، تعتبر مستخلصات القرفة فعالة أيضًا في منع تكاثر الخلايا السرطانية - سرطان الرأس والعنق - وتقليل حجم الورم أيضًا.

الكركم:

تحدث الخبراء منذ فترة طويلة عن الخصائص الطبية والمضادة للالتهابات للكركم وتنسب هذه التأثيرات إلى الكركمين، والكركمين هو مركب يزيد من أنشطة مضادات الأكسدة في الجسم ، ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وله أيضًا تأثير إيجابي على الأمراض الناجمة عن التنكس المرتبط بالعمر.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة ، فإن أربعة جرامات من الكركمين في اليوم مرتبطة بتقليل الآفات بنسبة 40٪. تم اعتبار نفس المركب فعالًا أيضًا في تقليل وتيرة معدل تكاثر خلايا سرطان القولون في الجسم.

الميرمية:

ثبت أن توابل الميرمية لها تأثير إيجابي على وظائف المخ والذاكرة، مما يدعم إدارة مرض الزهايمر، أثبتت الدراسات أن تضمين مستخلصات المريمية في النظام الغذائي لمدة 4 أشهر يحسن الصحة الإدراكية ويساعد في إدارة أفضل لأمراض القلب أيضًا، بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن توابل المريمية لها الفوائد التالية للصحة: