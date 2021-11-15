شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب 5 أطعمة تحتوي على ألياف عند محاولة إنقاص الوزن.. منها حبوب الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول كمية كافية من الألياف عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات أمر ضروري لمن يحاولون إنقاص الوزن، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات على زيادة عدد بكتيريا الأمعاء الصحية، ما يمنع بدوره الإمساك ويعزز فقدان الدهون بشكل عام.

يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مما يمنعك من التوجه لتناول الأطعمة غير الصحية والحفاظ على مستوى السعرات الحرارية الإجمالية، ولكن ليست كل الألياف متشابهة، يمكن للبعض أن يعيق فقدان وزنك إذا تم تضمينه في النظام الغذائي الخاص بك أو إذا تم تناوله بكميات زائدة، ويوضح تقرير موقع "Healthline" 5 أطعمة تحتوي على الألياف يجب تجنبها عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.

أنوع الشوفان المعالجة

دقيق الشوفان هو أصح وجبة إفطار يمكن أن يتناولها الشخص عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، فالشوفان غني بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم عملية فقدان الوزن.

ولكن ليست كل أنواع الشوفان متشابهة وتوفر نفس الفوائد، ومن بين جميع الطرق المختلفة لمعالجة الشوفان، فإن الشوفان المقطّع بالفولاذ والشوفان الملفوف هما الأفضل، بينما أنواع الشوفان المعالجة بشكل أكبر، تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولديها أيضًا مؤشر مرتفع من السكر ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

خبز القمح الكامل

غالبًا ما يوصف خبز القمح الكامل بأنه أفضل من الخبز الأسمر والأبيض لفقدان الوزن، ولكن لا يوجد فرق كبير، حيث أن خبز القمح الكامل لا يحتوي على الكثير من الألياف وله فوائد هامشية فقط مقارنة بأنواع الخبز الأخرى، فهو لا يزال غير صحي كما أنه منخفض العناصر الغذائية مقارنة بالفواكه والخضروات، لذلك، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بشكل أسرع فيجب عليك تجنبه تمامًا.

شوربة الخضار بالكريمة

عندما يتعلق الأمر بتناول الشوربات لفقدان الوزن، عليك تناول شوربة دون أى إضافات، وليس شوربة الخضار بالكريمة، فالكريمة ليست غنية بالألياف ولكنها مليئة بالسعرات الحرارية التى يمكن أن تؤدي إلى زيادة المدخول اليومى من عدد السعرات الحرارية بما يضر خطط إنقاص الوزن لديك، لذا، استبدل شوربة الكريمة بمرق الخضار أو مرق العظام.

الحبوب

حبوب الإفطار من السهل تناولها على وجبة الإفطار فى الصباح، لكنها ليست جيدة من الناحية الصحية، حتى لو تم تصنيف الحبوب على أنها من الحبوب الكاملة أو غنية بالألياف، فإنها ليست مفيدة للصحة خاصة فيما يتعلق بفقدان الوزن.

تحتوي الحبوب المنكهة على سكر مضاف وهي أيضًا غنية بالسعرات الحرارية، لذلك، حتى لو كانت غنية بالألياف، فهي ليست خيارًا مثاليًا لمن يحاولون فقدان الوزن.

عصائر الفاكهة المعبأة

تحتوي الفاكهة على الألياف، ولكنها ليست عصائر الفاكهة المعبأة، فهى بالتأكيد لا تحتوي على الألياف، ولن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات بأي شكل من الأشكال.

العصير المعبأ يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومحتوى عالى من السكر، بدلًا من ذلك، تناول عصير الفواكه الطبيعية المصنوعة فى المنزل، فهي أكثر صحة وغنية بالألياف الصحية بما يساعد في التخلص من الكيلوجرامات بطريقة أفضل.