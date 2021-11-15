شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار زمن البروثرومبين لتقييم تخثر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار زمن البروثرومبين هو اختبار يستخدم لتقييم تخثر الدم، والبروثرومبين هو بروتين ينتجه الكبد وهو واحد من عدة عوامل في الدم تساعد على تخثره بشكل ملائم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic في أغلب الأحيان، يخضع زمن البروثرومبين للمراقبة، وذلك إذا كنت تتناول دواء الوارفارين المضاد لتخثر الدم، وفي هذه الحالة، يعبَّر عن زمن البروثرومبين بالنسبة المعيارية الدولية (مؤشر سيولة الدم).

وقد يوصي طبيبك بإجراء اختبار زمن بروثرومبين قبل الجراحة، إن كانت لديه مخاوف بشأن قدرة دمك على التجلط.

كما يمكن إجراء اختبار زمن البروثرومبين أيضًا لتقييم مرض الكبد لديك وهو أحد الاختبارات العديدة المستخدمة في فحص الأشخاص الموجودين على قوائم انتظار زراعة الكبد وهذا الفحص المعروف باسم نموذج مرض الكبد في مراحله النهائية هو نظام تقييم يستخدَم لتقييم شدة مرض الكبد المزمن.

لكن إن اشتبه طبيبك في إصابتك بمشكلات صحية أخرى، كمشاكل الكبد أو اضطراب نزفي، فقد تحتاج إلى اختبارات إضافية للتأكد من حالتك.

يشبه اختبار زمن البروثرومبين أي اختبار دم آخر قد تعاني من ألم أو كدمات طفيفة في موقع تم منه سحب الدم بالذراع، يستغرق عادة جمع عينة الدم لفحص زمن البروثرومبين دقائق قليلة كأي فحص دم آخر.

ويتراوح متوسط الوقت اللازم لتجلط الدم بين 10 ثوانٍ و13 ثانية. ويعني الرقم الأعلى من هذا النطاق أن الدم يتجلط خلال وقت أطول من المعتاد. بينما يعني الرقم الأقل من هذا النطاق تجلط الدم بسرعة أكبر من المعتاد.

يتم استخدام هذه النسبة، التي تسمح بإجراء مقارنة بين نتائج الاختبار بسهولة أكثر من المختبرات المختلفة، إذا تناولت أدوية لزيادة سيولة الدم.