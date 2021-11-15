شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشروبات صحية تشعرك بالدفء في الشتاء.. القرفة والكركم منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب الجميع خلال الطقس البارد شرب المشروبات الساخنة، وبخلاف الشاي والقهوة، هناك العديد من الخيارات المحملة بالفوائد الصحية.

مع بداية فصل الشتاء، حان الوقت لإجراء التغييرات اللازمة على النظام الغذائي ونمط الحياة لمحاربة الطقس البارد بشكل فعال، إذا كنت تبحث عن بعض الخيارات المثيرة للاهتمام بخلاف الشاي والقهوة المعتاد، فإليك بعض الخيارات الصحية لتشعر بالدفء في الشتاء وفقًا لتقرير موقع "ndtv".

مشروبات صحية للبقاء دافئًا في الشتاء 1. شاي الأعشاب

استبدل الشاي المعتاد بشاي الأعشاب، فهناك الكثير من أنواع شاي الأعشاب المتاحة، بعض من أفضل الخيارات شاي البابونج، وشاي الزنجبيل، وشاي تولسي، والشاي الأزرق، والشاي الأخضر، وعشب الليمون، وأكثر من ذلك بكثير.

2. حليب الكركم

هذا المشروب مليء بالعديد من الفوائد الصحية، الكركم مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات، يعد شرب حليب الكركم مفيد لمرضى السكر وصحة القلب والعظام والجلد وأكثر من ذلك بكثير.

3. الليمون الساخن

ينتمي الليمون إلى عائلة الحمضيات، فهو غني بفيتامين C الذي يساعد على تعزيز المناعة وصحة الجلد، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكنك شرب ماء الليمون الساخن خلال فصل الشتاء سيساعدك أيضًا على التخلص من السموم من جسمك.

4. حليب اللوز

يضاف اللوز المطحون إلى ماء دافئ ويطهى لفترة من الوقت لتحضير هذا المشروب، فاللوز غني بفيتامين E والبوتاسيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

5. مشروب القرفة

القرفة من التوابل التي تستخدم عادة لإضافة نكهة للأطعمة والمشروبات، هذه التوابل غنية بخصائص طبية قوية، كما أن القرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، وتعد مفيد لقلبك وتخفض مستويات السكر في الدم، يمكن استخدام القرفة لتحضير مجموعة متنوعة من المشروبات سواء بالحليب أو بدون الحليب.