5 فوائد صحية لتناول الثوم أبرزها رفع المناعة

بيروت - نادين محمد -

يعتبر الثوم من أكثر أنواع التوابل استهلاكاً في جميع أنحاء العالم، خاصةً خلال فصل الشتاء. قد يجلب موسم الشتاء الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمناعة، ويمكن أن يساعد الثوم، في منع هذه الاضطرابات بسبب مركباته النشطة.

الثوم

وفقاً لدراسة، فإن الأليسين، وهو مركب حيوي رئيسي في الثوم، له العديد من الفوائد العلاجية مثل المضادات الحيوية ومضادات الأكسدة والقلب ومضادات الميكروبات. ينشط الأليسين بشكل أساسي عند تقطيع الثوم أو سحقه.

يحتوي الثوم أيضاً على فيتامينات ومعادن أساسية أخرى مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والكولين وبيتا كاروتين، إليك أهم فوائد الثوم خلال فصل الشتاء.

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1. يحارب السعال والبرد

يحارب السعال والبرد

ذكرت دراسة أن الثوم له خصائص قوية مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات. يمكن أن تساعد هذه الخصائص الناس على محاربة مسببات أمراض البرد والسعال التي تكون مرتفعة خلال فصل الشتاء. يستهلك الثوم بشكل أساسي كتوابل ويضاف إلى الأطعمة، ومع ذلك، يستخدم بعض الأشخاص أيضاً مكملات الثوم لتعزيز المناعة في علاج والوقاية من نزلات البرد والسعال.

2. يقوي المناعة

له تأثيرات مناعية؛ حيث إن الأليسين الموجود فيه قد يساعد في الحفاظ على التوازن في جهاز المناعة. يقول الخبراء إن درجات الحرارة الباردة خلال الشتاء تميل إلى قمع جهاز المناعةـ وتسمح لمسببات الأمراض بغزو الجسم بسهولة. قد يساعد الأليسين في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم، وقمع السيتوكينات الالتهابية والمساعدة في تعزيز المناعة.

يقوى المناعة

3. يوفر الدفء للجسم

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وقد تؤدي إلى الوفاة.

يتمتع الثوم بخصائصه المطهرة للدم، وقد يساعد أيضاً في تحسين إنتاج الدم، مما يساعد مرة أخرى في زيادة درجة حرارة الجسم وتوفير الدفء.

4. يحارب الحساسية

يحارب الحساسية

تقول الدراسة إن أسيتات الإيثيل في الثوم لها تأثيرات مضادة للحساسية قد تساعد في قمع عوامل الالتهاب في الجسم، مما يؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

وفقاً لدراسة، يعد فصل الشتاء من بين عوامل الخطر المحتملة لأمراض القلب بسبب زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. قد يكون هذا بسبب تناول الطعام الزائد وقلة الأنشطة البدنية.

5. يحافظ على الهضم الجيد

يعلاج مشاكل الهضم

يقول الخبراء إنه عندما تتعرض أجسامنا لدرجة حرارة باردة لمدة أطول، فإنها تميل إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، بما في ذلك الهضم للحفاظ على الطاقة والحرارة.

الثوم هو أحد العلاجات الشعبية التي قد تساعد في تنظيم الهضم ومنع المشاكل المتعلقة به. قد يساعد أيضاً في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم لتسهيل عملية الهضم.