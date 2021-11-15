شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. اللحوم المشوية وزيوت الأوميجا 6 تدمر جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتأثر الصحة المناعية بشكل كبير بخيارات نمط الحياة، بما نأكله وكيف نتحرك وكيف نشعر، فجميعها قد تؤثر على جهاز المناعة ، لذا فإن فائدة إجراء تغييرات يومية صحية واضحة هو الحفاظ على الصحة المناعية ويمكن أن تؤثر عليها من خلال خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة، ضع في اعتبارك الحد من الخيارات الغذائية التالية، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

1 - المشروب الغازية

ثبت أن المشروبات الغازية على شكل صودا يزيد من علامات الالتهاب ما يؤثر على جهاز المناعة، علاوة على ذلك، فإن شرب السعرات الحرارية يجعل من السهل الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي تعزيز الالتهاب.

الكثير من السكر المعالج قد يؤثر على المناعة عن طريق زيادة علامات الالتهاب في الجسم، لذا لا تتناول الحلوى والمشروبات المحلاة بالسكر والحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

2 - الوجبات السريعة

يساهم مزيج الأطعمة المقلية والدقيق المكرر والسكريات المضافة في النظم الغذائية عالية السعرات الحرارية فى التأثير على جهاز المناعة لدينا، أكدت دراسة ألمانية أن تناول عدد كبير جدًا من الوجبات السريعة قد يتسبب في أن يتصرف الجهاز المناعي كما لو كان يستجيب للعدوى البكتيرية التي قد تسرع من التطور من تصلب الشرايين ومرض السكري.

3- زيوت أوميجا 6

أحماض أوميجا 6 الدهنية هي نوع من الدهون التي قد ترتبط بانخفاض المناعة على وجه التحديد عند الإفراط في الاستهلاك، تأتي هذه الزيوت عادةً في أشكال معالجة بشكل مفرط ويمكن اعتبارها بشكل عام أقل جودة.

4- اللحوم مشوية

تنتج اللحوم المشوية مركبًا يزيد من الإجهاد التأكسدي، تم ربط الأطعمة التي تحتوي على هذه المركبات بتدهور صحة المناعة وسرطان القولون، وأوصت جاكلين جوميز، خبيرة التغذية، بتقليل تناول اللحوم المشوية واللحوم المصنعة قدر الإمكان.