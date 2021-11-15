شكرا لقرائتكم خبر عن يُخفض الكولسترول ويحمى القلب.. فوائد تناول الزبيب يوميا "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة آنا ميليخينا، خبيرة التغذية الروسية، إن الزبيب يخفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم ما يترتب عليه الوقاية من الإصابة بأمراض القلب التاجية، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وتنصح الخبيرة الروسية بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 جراما منه يوميًا، لتحقيق أقصى فائدة، حيث يحتوى العنب المجفف على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، التي من شأنها أن تخفض مستويات الكولسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.