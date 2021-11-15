شكرا لقرائتكم خبر عن فى الشتاء اعرف فوائد الاستحمام بالماء البارد.. أبرزها فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الشتاء يفضل الكثير الاستحمام بالماء الساخن للحصول على الدفء، ولكن هل تعلم أن الاستحمام بالماء البارد يجب أن يكون له أيضًا مكان في روتينك اليومي؟

وفقًا لتقرير موقع "healthline"، بغض النظر عن شعورك حيال أي من نوعي الاستحمام، تظهر الأبحاث أن كلاً من الاستحمام بالماء الساخن والبارد له فوائد صحية يجب أن تكون على دراية بها.

ما الذي يميز الاستحمام البارد؟

تشمل فوائد الاستحمام بماء بارد ما يلي:

تهدئة حكة الجلد

يشعرك باليقظة

زيادة الدورة الدموية

تقليل وجع العضلات بعد التمرين

يحتمل أن يزيد من فقدان الوزن

توهج الشعر والجلد

1. يهدئ الاستحمام البارد الجلد المصاب بالحكة

إذا كنت تعاني من حكة في الجلد أو أمراض جلدية تسبب لك الحكة ، فإن الاستحمام البارد يمكن أن يساعدك في التغلب على الإحساس بالخدش.

2. يزيد الاستحمام البارد من الدورة الدموية

تعد زيادة الدورة الدموية أحد أهم الأسباب التي تجعل الخبراء يوصون بالاستحمام البارد، بهذا المعنى، فإن الاستحمام البارد له تأثير معاكس للاستحمام الساخن لشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية ، لأن التعرض لدرجات الحرارة الباردة يحفز الدورة الدموية لتقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3. يساعد الاستحمام بالماء البارد على تقليل وجع العضلات بعد التدريبات المكثفة

نظرًا لأن الماء البارد له خصائص تجديدية ، فإن عضلاتك سترتخي وتتصلح بعد تمرين شاق.

4. قد يساعد الاستحمام بالماء البارد في زيادة فقدان الوزن

يمكن لبعض الخلايا الدهنية، مثل الدهون البنية، توليد الحرارة عن طريق حرق الدهون. يفعلون ذلك عندما يتعرض جسمك لظروف باردة مثل الاستحمام.

5. الاستحمام بماء بارد يمنح بشرتك وشعرك توهجًا صحيًا

على الرغم من أن البحث العلمي محدود فيما يتعلق بتأثير الماء البارد على بشرتك وشعرك، إلا أن الأدلة القصصية تشير إلى آثار إيجابية.

وفقًا لمقال نُشر على موقع NaturallyCurly ، فإن الماء البارد يغلق ويقوي بشرة شعرك، كما أن الماء البارد ، على عكس الماء الساخن، لا يجفف طبقة الدهون، وهو حاجز طبيعي يوفر الحماية لبشرتك وشعرك.

نتيجة لتأثيرات الماء البارد، من المرجح أن يصبح شعرك أقوى وأكثر صحة بمرور الوقت.

إذا كنت مقتنعًا بأن الاستحمام بالماء البارد غير وارد تمامًا ، فقد ترغب في إعادة التفكير في فلسفتك. على عكس القائمة الطويلة من الفوائد التي تأتي مع أخذ حمام بارد ، فإن قائمة العيوب قصيرة جدًا بشكل مدهش.

سلبيات الاستحمام بالماء البارد:

قد لا تكون فكرة الاستحمام بالماء البارد فكرة جيدة إذا كنت تشعر بالبرد بالفعل، لأن درجة الحرارة الباردة لن تساعد في تدفئة جسمك بأي حال من الأحوال، يمكن أن يجعلك في الواقع أكثر برودة ويزيد مقدار الوقت الذي سيستغرقه جسمك للتدفئة.

قد لا تكون فكرة جيدة إذا كنت مريضًا أيضًا. في البداية، قد تكون درجة الحرارة الباردة قاسية جدًا على جهاز المناعة لديك ، لذلك من الأفضل التخفيف في درجات الحرارة المنخفضة.