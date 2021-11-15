شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه المشروبات على معدة فارغة.. القهوة والماء البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحذر خبراء التغذية من خطورة تناول بعض المشروبات على معدة فارغة كأول شيء في الصباح بعد الاستيقاظ، خاصة القهوة والماء البارد، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الروسية "نوفوستى".

من جانبها، أوضحت الدكتورة كريستينا جورافليوفا، من خطورة تناول القهوة والماء على معدة فارغة، يحفّز العديد من وظائف المعدة والأمعاء، بما فيها إفراز حمض الهيدروكلوريك، الذي يمكن أن يسبب التهاب المعدة.

وأوضحت أن تناول القهوة على معدة فارغة، تُحفز عمل غدة البنكرياس التي تبدأ بإنتاج الإنزيمات لهضم الطعام الذي لا يوجد في المعدة ما قد يؤدي إلى اضطراب عملها والإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

وبالرغم أن معظم خبراء التغذية ينصحون بتناول كوب من الماء في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، ولكن يجب ألا يكون الماء باردا.

يتحمل الجهاز الهضمي للإنسان الأطعمة والمشروبات الباردة بصعوبة، ووصول الماء البارد إلى المعدة وهي لا تزال فارغة سيشكل إجهاد عليها، كما أن هذا الماء البارد لا ينتقل فورًا إلى الأمعاء بل يبقى في المعدة إلى أن يسخن إلى درجة الحرارة المريحة لتمتصها الأمعاء، أي أن الجسم يبذل طاقة إضافية للقيام بهذه العملية، لذلك من الأفضل شرب الماء دافئًا.