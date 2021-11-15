شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صديقة لالتهاب المفاصل.. منها الخضروات الورقية والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر التهاب المفاصل على الكثير من الأشخاص، ويمكن السيطرة على الأعراض المؤلمة المصاحبة لهذه الحالة عن طريق إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائي، حيث يوصى بتناول 5 أطعمة لإدارة التهاب المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يمكن أن يكون تشخيص التهاب المفاصل تجربة شاقة للغاية، حيث لا يوجد علاج لحالة الألم المزمن، ولكن يمكن لإجراء تغيير على النظام الغذائي أن يدير الحالة بشكل جيد.

فيما يلى.. 5 أطعمة تناولها للحد من آلام والتهابات المفاصل:1- الخضراوات الورقية

مثل الخس والبروكلى فهى غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب بما في ذلك التهابات المفاصل.

2- الحمص

الحمص غني بالبروتين والألياف، بجانب أن مذاقه لذيذ ومنخفض السعرات الحرارية، ويمكنك إضافته إلى السلطات.

3- زيت الزيتون البكر

يعتبر زيت الزيتون البكر من الدهون الصحية، لأنه مصدر للدهون الأحادية غير المشبعة، حيث أن هذا الزيت الطبيعي، المستخرج من الزيتون، غني أيضًا بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

4- الفواكه مثل التوت

تحتوي الفاكهة على الكثير من الفوائد الصحية لأنها مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، والتوت على وجه الخصوص غني بمضادات الأكسدة، ويمكنك أيضًا الاحتفاظ بالفواكه المجمدة وتناولها ويمكن تناول العصائر الطبيعية أيضًا.

5- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مليئة بالدهون الصحية، ويوصى بها كوجبة خفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، حيث ينصح بتناول المكسرات مثل الكاجو واللوز.