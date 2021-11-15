دواء لمرضى السكري ينقذ مرضى الكلى؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 58 دقيقة

حقق دواء معروف بفاعليته في علاج مرض السكري نجاحا في إنقاذ مرضى الكلى من حيث تقليل الحاجة إلى غسيل أو زراعة الكلى أو حتى الموت بسبب المرض ذاته.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وافقوا على تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض كلى في البلاد.

ووافقت الهيئة على منح الدواء لمرضى الكلى بعد إجراء دراسة أثبتت أن تناول جرعة يومية من دواء “داباغليفلوزين” أظهر فاعلية في التقليل من خطر اللجوء إلى غسيل الكلى أو زراعتها والموت بنسبة 39 في المئة.

ويتوقع الخبراء أن يحدث الاستخدام الجديد لدواء “داباغليفلوزين” ثورة في علاج مرض الكلى، حيث يحمل أملا جديدا لإنقاذ آلاف المرضى من الحاجة إلى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء، فضلا عن أن هذا الدواء يعتبر أول تطور علمي كبير في علاج مرضى الكلى منذ نحو 20 عاما.

من جانبه، صرح الطبيب البريطاني والأمين العام لجمعية متخصصة في رعاية مرضى الكلى في بريطانيا، غراهام ليبكين، إن “هذا الدواء يمثل فرصة جديدة للمرضى، وأنه يبطئ استفحال المرض، متوقعا أن يقلل عدد ضحايا هذا المرض”.

يذكر أن إنجلترا وحدها فيها 1.8 مليون مريض كلى تم تشخيصهم بالفعل، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المرضى لم يتم تشخيصهم بعد، حتى الآن لا يوجد عقار يعالج المرض بشكل تام، فقط تعمل الأدوية الحالية على التحكم في الأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم، ومع مرور الوقت تتسبب أمراض الكلى بإتلاف القلب ومن ثم وفاة المريض.