شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض تدل على إصابتك بالنقرس لا تتجاهلها.. منها تراكم حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو نوع من التهابات المفاصل يسبب آلامًا شديدة ومفاجئة، وهناك ثلاثة أعراض رئيسية لهذه الحالة لا تتجاهلها لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

من المعروف أن النقرس يسبب آلامًا شديدة في المفاصل، وعلى الرغم من صعوبة تجاهل هذه الأعراض، إلا أن هناك أعراضًا أخرى أكثر دقة قد لا يعلمها الكثير من الناس.

تؤثر الحالة بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والنساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

فيما يلى.. 3 أعراض رئيسية تدل على الإصابة بالنقرس لا تتجاهلها:

الشعور بألم في إصبع القدم

أكثر علامات النقرس شيوعًا هي آلام المفاصل الشديدة، وعادة ما تشعر بها في إصبع قدمك الكبير، ولكن يمكن الشعور بها في المفاصل الأخرى أيضًا، قد يشير ألم المفاصل في القدمين أو اليدين أو الرسغين أو المرفقين أو الركبتين أيضًا على الإصابة بالنقرس.



نوبات النقرس

حصوات الكلى

يحدث النقرس عند تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل ما يسبب الالتهاب والألم في هذه المناطق، فإذا كنت تعاني من النقرس الحاد، فقد تصاب بحصوات الكلى، حيث يمكن أن يتراكم حمض البوليك الزائد ويتطور إلى هذه الحصوات.

كتل ونتوءات حول مفاصلك

إذا كنت تعاني من النقرس الشديد، فقد تصاب بتورمات تحت الجلد حول مفاصلك، يحدث هذا عندما تبدأ بلورات حمض اليوريك في التجمع حول المفاصل مكونة كتل تسمى الحصوات.

عادة ما تتشكل حول المفاصل، لكنها يمكن أن تظهر في أي مكان بالجسم، لذلك إذا كنت تعاني من آلام المفاصل يجب استشارة الطبيب على الفور.



التهاب المفاصل

كيف يتم علاج النقرس؟

نوبات النقرس مؤلمة ويمكن أن تستمر ما بين خمسة إلى سبعة أيام قبل أن تتحسن، ولتجنب أضراره على المفاصل، يوصى بضرورة الانتباه إلى أعراضه وعلاجه في وقت مبكر، حيث عادة ما يتم علاج نوبات النقرس بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين.

في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى استخدام الستيرويدات على شكل أقراص أو حقنة إذا لم ينخفض ​​الألم أو التورم.



الأكل الصحي

للوقاية من نوبات النقرس أو الحد منها، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) المرضى بإجراء التغييرات التالية في نمط الحياة:

-الحفاظ على وزن صحي

-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

-ممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنب التمارين التي من المحتمل أن تضغط على مفاصلك

-الإقلاع عن التدخين