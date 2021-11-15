شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة للوقاية من الأمراض.. منها العسل الخام والرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحتك والوقاية من الأمراض يتوقف على عاداتك الغذائية، وقد أثبتت العديد من الأبحاث أنه يجب عليك مراقبة ما تأكل جيدًا، حيث إن أسلوب الحياة الذى تتبعه مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بحياة أطول خالية من الأمراض، ويرصد تقرير موقع "Healthline" قائمة بالأطعمة التي يجب على الشخص أن يتناولها من أجل حياة أفضل.

العسل الخام

ستندهش من معرفة أن المكونات الطبيعية الموجودة في العسل الخام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان إلى جانب أمراض القلب، ووفقًا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، تم فحص تأثيرات العسل بدقة في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والكبد والقولون والمستقيم، حيث أوضحت الدراسة أن العسل شديد السمية للخلايا السرطانية بينما لا يسبب السمية للخلايا السليمة بالجسم.



العسل الخام

الرمان

يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A و Cو E، والتي من المعروف أنها تعزز طول العم، كما أن لهذه الفاكهة خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية، حيث أشارت دراسة نشرت في مجلة "Nature Medicine" إلى أن الرمان يحتوي على جزيء يسمى الميتوكوندريا، والذي يمكن أن يؤدي تدهوره إلى ضعف العضلات.



الرمان

الأطعمة المخمرة مثل المخللات

هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الأطعمة المخمرة يمكن أن تغير معدل التمثيل الغذائي لديك، أي أنها يمكن أن تغير طريقة هضم المعدة للطعام، ومن المعروف أن الأطعمة المخمرة تحتوي على البروبيوتيك إلى جانب خصائص مضادات الأكسدة والميكروبات، والتي يمكن أن تعدل إجراءات معينة في جسم الإنسان تتعلق بالشيخوخة الصحية وطول العمر.



الاطعمة المخمرة

الموز الأخضر

ستندهش من معرفة أن هناك نوعًا من البروبيوتيك الموجود في الموز الأخضر الذي يوفر الغذاء للبكتيريا الصحية الموجودة في المعدة، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، ووفقًا لدراسات مختلفة، فإن تناول الموز الأخضر يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الكلى بنحو 50%.