شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع حب الشباب وتأثيرها على بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو حالة جلدية شائعة يعانى منها الكثيرون حيث يتم انسداد مسام بشرتك بسبب الشعر والدهون والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة، حيث تنتج هذه الانسدادات الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وأنواع أخرى من البثور.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic على الرغم من أنه يؤثر بشكل أساسي على المراهقين والشباب الذين يخضعون لتغيرات هرمونية، إلا أن العديد من الأشخاص يستمرون في معاناتهم من حب الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر وما بعدها، حتى أن البعض يصابون بحب الشباب لأول مرة كبالغين.

أكثر الأماكن شيوعًا التي قد يكون لديك فيها حب الشباب هي وجهك وجبهتك وصدرك وكتفيك وأعلى ظهرك، تنتشر الغدد الدهنية في جميع أنحاء جسمك، ولكن هذه هي الأماكن التي تتواجد فيها أكثر من غيرها.

ما هي أنواع حب الشباب المختلفة وكيف تؤثر على بشرتك؟

يمكن أن يتخذ حب الشباب عدة أشكال وتشمل:

-الرؤوس السوداء: نتوءات مفتوحة على الجلد تملأ بالزيت الزائد والجلد الميت، وتبدو كما لو أن الأوساخ قد ترسبت في النتوء، لكن البقع الداكنة ناتجة في الواقع عن انعكاس ضوء غير منتظم من البصيلة المسدودة.

-الرؤوس البيضاء: النتوءات التي تظل مغلقة بالزيت والجلد الميت.

- نتوءات صغيرة حمراء أو وردية تلتهب.

-البثور: البثور التي تحتوي على صديد تبدو مثل الرؤوس البيضاء محاطة بحلقات حمراء. يمكن أن تسبب ندبات إذا تم حكها أو خدشها.

-حب الشباب الفطري أو التهاب الجريبات يحدث هذا النوع عندما يتطور فائض من البكتيريا في بصيلات الشعر، ويمكن أن تسبب الحكة والالتهابات.

-العقيدات: البثور الصلبة الموجودة في عمق الجلد، إنها كبيرة ومؤلمة.

-الخراجات: البثور المليئة بالصديد يمكن أن تسبب ندبات.