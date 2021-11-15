أفضل 5 مشروبات على الإفطار تساعد فى إنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام والمشروبات الصحية أهم ما يجعل وجبة الإفطار متكاملة لبدء اليوم ولشحن طاقة جسمك، وعندما تراقب وزنك، يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن ما تأكله وتشربه في أول شيء في الصباح، حيث يحتوي كل من الطعام والشراب الذي تتناوله على قدر من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي تناول مشروب مغذي ومنخفض السعرات الحرارية مع وجبة الصباح إلى زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في عملية حرق الدهون.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" نتعرف على أفضل مشروبات تساعد في إنقاص الوزن

أفضل 5 مشروبات على الإفطار تساعد في إنقاص الوزن

القهوة

القهوة مشروب الصباح المفضل لدى معظم الناس وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، تناول القهوة السوداء فقط بدون سكر يمكن أن تؤدي إضافة السكر والحليب في فنجان القهوة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي قد تدمر خطة نظامك الغذائي اليومي.

أيضًا، قلل من تناول القهوة يوميًا إلى فنجانين وإلا ستضطر إلى التعامل مع الآثار الجانبية للإفراط في تناول الكافيين مثل الأرق والجفاف والانتفاخ.

الشاي الأخضر

يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بين مراقبي الوزن وهناك العديد من الأسباب للحصول عليه عندما تكون في مهمة للتخلص من الكيلوجرامات.

تشير الدراسات إلى أن هذا المشروب يمكن أن يسرع عملية حرق الدهون ويزيد أيضًا من أدائك عند ممارسة الرياضة. المركب الرئيسي في هذا المشروب هو مضادات الاكسدة المسؤولة عن جميع فوائده الصحية.

يمكنك أيضًا تناول أنواع أخرى من المشروبات العشبية مثل شاي الكركديه.

ماء الديتوكس

أفضل مشروب آخر لتناوله في الصباح هو الديتوكس، يمكنك إضافة الليمون والنعناع أو القرفة والتفاح إلى الماء ونقعها طوال الليل ثم شرب هذا الماء في الصباح كل هذه المنتجات الغذائية لها خصائص حرق الدهون يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز مناعتك ، وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول ومنع الجفاف.

عصير الخضار أو الفواكه

يمكن أن يوفر لك كوب من الفاكهة أو عصير الخضار الطازج كمية جيدة من العناصر الغذائية العصائر منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.

يمكنك أيضًا مزج الخضار والفاكهة للحصول على كوب من العصير الطازج. يمكن أن يساعد كوب من العصير في الصباح وهذا يساعد على تعزيز عملية حرق الدهون وإبقائك ممتلئًا حتى الوجبة التالية.

سموثي الفاكهة مع المكسرات

يمكن لكوب من العصير المصنوع من بعض الفواكه والمكسرات إعداد وجبة إفطار كاملة في حد ذاته.

يمنحك فوائد الحليب والفواكه والمكسرات، كل الأشياء الصحية إذا كان لديك كوب من العصير ، يمكنك الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة لفقدان الوزن بشكل صحي يمكنك أيضًا إضافة مسحوق البروتين إليه إذا كنت تمارس الرياضة لزيادة تناولك للبروتين.