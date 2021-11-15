شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 4 أطعمة قد تؤدى إلى إضعاف مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في بناء مناعة الجسم، ورغم أن العديد من العوامل مثل الوراثة، البيئة، هي أيضًا محددات مهمة لبناء المناعة، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يكون له آثار مباشرة على المناعة.

ورغم أن بعض الأطعمة يمكن أن تعمل على تعزيز المناعة وفقًا لتقرير موقع "healthline"، يمكن أن تسبب الأطعمة والمشروبات المختلفة ضررًا كبيرًا قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض.

الأطعمة التي تضر بالمناعة

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب تلفًا لجهاز المناعة لديك:

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرجر والبطاطا المقلية عالية في السعرات الحرارية والدهون غير الصحية وقلة المحتوى الغذائي المفيد، لذا يمكن للأطعمة السريعة أن تضر بالصحة وتضعف المناعة.

الأطعمة المعلبة

غالبًا ما تأتي الوجبات الجاهزة والأسماك واللحوم والفواكه والخضراوات والأطعمة الأخرى في علب حيث يتم تخزينها باستخدام المواد الحافظة، يمكن أن تؤدي الكمية الزائدة من السكر والملح والمواد المضافة الأخرى إلى إضعاف جهاز المناعة.

الحلويات السكرية

غالبًا ما تعتبر الشوكولاتة والحلويات من الأطعمة المريحة، ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول هذه العلاجات السكرية يمكن أن يتسبب في ضعف جهاز المناعة بمرور الوقت ما يعرض الجسم لخطر العدوى والأمراض علاوة على ذلك، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة وزيادة الوزن والأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

الأطعمة المكررة

تشمل الأطعمة المكررة التي يتم استهلاكها بشكل شائع الخبز الأبيض والمعكرونة والدقيق الأبيض، ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة على أساس منتظم إلى حدوث خلل في ميكروبيوم الأمعاء، نظرًا لكونها عاملاً أساسيًا في تنظيم الصحة الشاملة ، فإن القناة الهضمية غير الصحية يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بجهاز المناعة.