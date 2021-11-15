شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ كلف الحمل وما هى أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلف هو اضطراب جلدي حيث تنتج الخلايا الصباغية في جلدك صبغة إضافية لسبب ما، وفي فترة الحمل يشار إليه غالبًا باسم الكلف، أو "قناع الحمل، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الكلف هو مصدر قلق للكثير من النساء، لكنه لا يؤثر على طفلك بأي شكل من الأشكال ولا يشير إلى أي مضاعفات أخرى للحمل.

العرض الأساسي للكلف هو سواد جلد الوجه، قد تلاحظين بقعًا داكنة أو بقعًا على جبهتك أو خدك أو ذقنك أو حول فمك، و قد تصبح هذه المناطق أكثر قتامة كلما تعرضت لأشعة الشمس أو كلما تقدمت في فترة الحمل.

فرط تصبغ الجلد أثناء الحمل شائع جدًا، قد تلاحظ أن الحلمتين / الهالة أو الإبطين أو الأعضاء التناسلية تصبح أغمق، وقد ترى خط أسود، يمتد من منطقة العانة فوق البطن، أو سواد الجلد في جميع أنحاء الجسم.

تغيير الهرمونات، وخاصة زيادة هرمون الاستروجين والبروجسترون، هو السبب الرئيسي للكلف أثناء الحمل علاوة على ذلك، يمكن أن تتفاقم البقع الداكنة على الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس، واستخدام بعض منتجات أو علاجات العناية بالبشرة، وحتى الجينات، قد يتفاقم الكلف أيضًا بسبب الاختلالات الهرمونية التي قد تكون موجودة حتى قبل الحمل.

متى يبدأ الكلف في الحمل

قد يبدأ الكلف في أي مرحلة من فترة الحمل، على الرغم من أنه يبدأ بشكل شائع في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

وهناك مجموعة متنوعة من العوامل تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بتغميق الصبغة، و قد يجعل لون بشرتك ونوعها هذه الحالة أكثر أو أقل وضوحًا، وقد يؤثر أيضًا مقدار ما تقضيه في الشمس في الخارج أو حتى الوقت من العام عندما تكونين فيه على عندما تلاحظين ذلك لأول مرة.

هل يزول الكلف بعد الولادة؟

فرط التصبغ هذا لن يزداد سوءًا على الأرجح بعد ولادة طفلك ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت ربما شهور حتى يتلاشى تمامًا دون أي علاج مستهدف.