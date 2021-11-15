شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تساعد طفلك عشان يخرج من اكتئابه وحزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن يشعر الأطفال بالحزن أو يتصرفون بقلق أو يكونون في حالة مزاجية سيئة في بعض الأحيان ولكن عندما يستمر الطفل فى مزاج حزين أو سيئ لأسابيع، وعندما تكون هناك تغييرات أخرى في سلوك الطفل، فقد يشير ذلك للاكتئاب، وحسب ما ذكره موقع kidshealth يمكن أن يساعد العلاج الأطفال الذين يعانون من الحزن أو الاكتئاب وهناك أشياء يمكن للوالدين القيام بها أيضًا، لأن الحصول على الرعاية المناسبة يمكن أن يمنع الأمور من التدهور ويساعد الطفل على الشعور بالتحسن.

ما هو علاج اكتئاب الأطفال؟

علاج اكتئاب الأطفال هو العلاج السلوكي المعرفي، يساعد المعالجون الأطفال على الشعور بالترحيب والدعم، وقد يستخدمون القصص أو اللعب أو الدروس ويمكن أن تساعد هذه الأدوات الأطفال على الشعور بالراحة والاستفادة القصوى من العلاج المعرفي السلوكي إن أمكن.

إذا تعرض الطفل لخسارة أو صدمة أو غيرها من الأحداث الصعبة، فإن العلاج سيتضمن أشياء تساعد الطفل على الشفاء من ذلك أيضًا، وإذا كان أحد الوالدين يتعامل مع خسارته أو اكتئابه، فيمكن لمعالج الطفل مساعدته في الحصول على الرعاية والدعم الذي يحتاجانه.

إذا كنت تعتقد أن طفلك مصاب بالاكتئاب فيجب عليك الآتى:

-تحدث مع طفلك عن الحزن والاكتئاب، قد لا يعرف الأطفال سبب حزنهم الشديد ولماذا تبدو الأمور صعبة للغاية، دعهم يعرفون أنك ترى أنهم يمرون بأوقات عصيبة وأنك موجود للمساعدة استمع وقدم دعمك، وأظهر الحب والرعاية لهم.

-رتب زيارة مع طبيب طفلك، ودع طبيب طفلك يعرف ما إذا كانت الحالة المزاجية الحزينة أو السيئة تستمر لبضعة أسابيع،و في حد ذاته هذا لا يعني دائمًا أن الطفل مصاب بالاكتئاب، أخبر طبيب طفلك إذا لاحظت أيضًا تغيرات في نوم طفلك أو أكله أو طاقته أو مجهوده أخبرهم إذا كان طفلك يتعامل مع خسارة أو ضغوط كبيرة أو مشقة.

-سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي، ويسمح الفحص الكامل للطبيب بالتحقق من المشكلات الصحية التي قد تسبب أعراض طفلك، ويمكنهم أيضًا التحقق من الاكتئاب.

-رتب زيارة مع معالج للأطفال سيقضي معالج الأطفال وقتًا في التحدث معك ومع طفلك، وسيقومون بإجراء فحص متعمق للاكتئاب عن طريق طرح الأسئلة والاستماع ويمكن للمعالج أن يشرح كيف يمكن للعلاج أن يساعد طفلك.

-كن صبورًا ولطيفًا، عندما يتصرف طفلك بتقلب المزاج أو بصعوبة ، حاول التحلي بالصبر تحدث مع معالج طفلك عن أفضل الطرق للاستجابة عندما يتصرف طفلك بهذه الطريقة، في كثير من الأحيان ، يساعد التواصل مع طفلك بطريقة هادئة، ثم توجيهه إلى سلوك أفضل.

-استمتع بوقتك مع طفلك في القيام بأنشطة يمكن لكلاكما الاستمتاع بها معاً، اذهب في نزهة، العب لعبة، اطبخ، اقرأ القصص، اصنع حرفة، شاهد فيلمًا مضحكًا اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق، هذه الأشياء تشجع بلطف الحالة المزاجية الإيجابية ويساعدونك أنت وطفلك على الشعور بالتقارب.