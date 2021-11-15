شكرا لقرائتكم خبر عن السمك ليس الوحيد.. أفضل 5 مصادر نباتية لدهون أوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوميجا 3 من الأحماض الدهنية التى لها تأثير إيجابي على الصحة، فهى تساعد فى تحسين صحة القلب وتحسين الإدراك وعلاج الالتهابات وغيرها من الفوائد الصحية، ووفقًا لتقرير موقع "timesnownews" نتعرف على الأطعمة النباتية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

أفضل 5 مصادر نباتية لدهون أوميجا 3

عين الجمل

تعد المكسرات من أصح الأطعمة الموجودة وقد أوصى بها خبراء التغذية لفترة طويلة كوجبة خفيفة صحية عندما تشعر بآلام الجوع بين الوجبات، يعتبر عين الجمل مصدرًا غنيًا لأوميجا 3 ويساعد أيضًا على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب وتعزيز فقدان الوزن أيضًا.

زيت الكانولا

إذا كنت تتساءل عما إذا كان هناك مجموعة متنوعة من زيوت الطهي تحتوي على كميات كبيرة من أوميجا 3 ، يمكنك تناول زيت الكانولا، ويعتبر زيت الكانولا أيضًا مصدرًا غنيًا لمحتوى فيتامين E وK، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

بذور الكتان

يعتمد مراقبو الوزن على بذور الكتان بشكل كبير بسبب محتواها من الدهون الصحية والألياف، في ملعقة واحدة فقط، توفر ضعف كمية أوميجا 3 التي تحتاجها في اليوم، عند استهلاكها في صورة زيت، يمكن لملعقة واحدة أن تقدم سبعة أضعاف الكمية الموصى بها بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والمنجنيز وفيتامين أ.

بذور الشيا

غالبًا ما يعتمد مراقبو الوزن على بذور الشيا للتخلص من الدهون العنيدة كما أن بذور الشيا يمكن أن تحمل 5 جرامات من أوميجا 3، وتعتبر بذور الشيا أيضًا مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتين، كما أنها مصدر نباتي للكالسيوم.