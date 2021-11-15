شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تسبب التهابات فى فروة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تصاب فروة الرأس بالعدوى إذا دخلت الفطريات أو البكتيريا إلى فروة الرأس من خلال بصيلات الشعر أو الجلد التالف، ويمكن أن ينتج تلف الجلد عن الأمراض الجلدية الشائعة، مثل الصدفية والإكزيما، وتسبب البكتيريا بعض أنواع العدوى الشائعة، مثل التهاب الجريبات والقوباء، البعض الآخر مثل السعفة، فطري.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تختلف الأعراض بين العدوى، على الرغم من أن معظمها يسبب الاحمرار والحكة وأحيانًا القيح، ويمكن أن يساعد التعرف على الاختلافات الشخصية في الحصول على العلاج المناسب، حيث يمكن لوضع الكريمات أو المراهم المتخصصة أو استخدام الشامبو العلاجي أن يزيل التهابات فروة الرأس عادةً.

ومن الأمراض التى تسبب التهابات فروة الرأس1: السعفة

السعفة هي عدوى فطرية تسبب علامة على شكل حلقة على الجلد، يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك فروة الرأس و يمكن أن تسبب السعفة بقعة حمراء متقشرة صلعاء في أي مكان على فروة الرأس، ويمكن أن ينتشر هذا عبر فروة الرأس، ما ينتج عنه العديد من البقع المنفصلة، ومن المرجح أن تصيب السعفة على فروة الرأس الأطفال أكثر من البالغين.

2: التهاب الجريبات

ينمو شعر الجسم وفروة الرأس من بصيلات الشعر ويمكن أن تدخل البكتيريا الجلد من خلال بصيلات الشعر التالفة، مما يسبب عدوى تسمى التهاب الجريبات

3: القوباء

القوباء هي عدوى جلدية شائعة تصيب الأطفال غالبًا، وإنها عدوى بكتيرية معدية، وتعيش بكتيريا المكورات العنقودية على الجلد وهي في الغالب غير ضارة، ولكنها يمكن أن تسبب العدوى إذا دخلت الجلد التالف، يمكن أن تسبب بكتيريا أخرى تسمى Streptococcus القوباء، ويمكن أن تنتشر هذه البكتيريا من شخص لآخر عن طريق ملامسة الجلد أو لمس الأشياء أو العطس والسعال.

تؤثر القوباء بشكل شائع على الوجه، لا سيما المنطقة المحيطة بالأنف والفم، ولكنها يمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم يتشقق فيه الجلد وهذا يشمل فروة الرأس يمكن أن ينتشر القوباء أيضًا من الموقع الأصلي إلى مناطق أخرى من الجسم.

4: الالتهابات الفطرية

في حالات نادرة قد يصاب الشخص بعدوى فطرية في فروة الرأس بسبب الفطريات الموجودة في البيئة، وأحد الأمثلة على ذلك هو فطار الغشاء المخاطي، وهو عدوى نادرة تسببها الفطريات الموجودة في التربة، ويمكن للفطر أن يدخل الجسم من خلال الجلد المكسور.

5: التهاب الجلد الدهني

تسبب حالة الجلد الشائعة هذه جفاف الجلد وتقشره، ويمكن أن يسبب التهاب الجلد الدهني احمرارًا وقد يسبب الحكة، وفي البالغين التهاب الجلد الدهني هو السبب الأكثر شيوعًا لقشرة الرأس .