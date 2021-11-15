شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. علامات فى فمك وتنفسك تدل على ارتفاع السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة تستمر مدى الحياة، وتتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، إن أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع، ومع ذلك، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، قد تلاحظ علامات في فمك وتنفسك، وهناك بعض الحالات التي يجب عليك فيها الاتصال بطبيبك.

تلاحظ هيئة الصحة البريطانية NHS: "أنه لا ينبغي الخلط بين ارتفاع السكر في الدم ونقص السكر في الدم، وهو عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وقال موقع "إكسبريس"، إن أعراض ارتفاع السكر في الدم تشمل زيادة العطش وجفاف الفم أو رائحة الفم الكريهة.

قد تجد أيضًا أنك بحاجة إلى التبول بشكل متكرر، أو أنك تعاني من التعب، أو عدم وضوح الرؤية، أو فقدان الوزن غير المقصود، أو الإصابة بعدوى متكررة، مثل مرض القلاع، يُبلغ الناس أيضًا عن آلام في البطن، والشعور بالمرض.

ويضيف التقرير: "يمكن أن تكون أعراض ارتفاع السكر في الدم ناجمة أيضًا عن مرض السكري غير المشخص، لذا راجع طبيبك إذا كان هذا ينطبق عليك، إذا كانت لديك أي علامات لفرط سكر الدم الشديد، يجب عليك فحص مستوى السكر في الدم."

تحذر عيادة كليفلاند: "إذا تُرك فرط سكر الدم دون علاج لدى مرضى السكري من النوع الأول، يمكن أن يتطور إلى الحماض الكيتوني، حيث تتراكم الكيتونات، وهي أحماض سامة في الدم، هذه الحالة هي حالة طارئة يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة."

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يمكن أن يحدث ارتفاع السكر في الدم بسبب عوامل مثل الإجهاد أو المرض أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أو تناول الكثير من الطعام.

وقالت هيئة الصحة البريطانية NHS إنه قد يُنصح بتغيير نظامك الغذائي، وشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر، وممارسة الرياضة في كثير من الأحيان، أو إذا كنت تستخدم الأنسولين، فقم بتعديل جرعتك، حتى يعود مستوى السكر في الدم إلى السيطرة، احترس من الأعراض الإضافية التي قد تكون علامة على حالة أكثر خطورة."