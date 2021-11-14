شكرا لقرائتكم خبر عن احذر 3 أطعمة ومشروبات تسبب أمراض اللثة.. منها الفواكه الحمضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض اللثة المعروف أيضًا باسم التهاب دواعم السن، أمرًا شائعًا يصيب الكثير من الناس، حيث تصيب طبقة المينا التي تغلف الأسنان، وقد يكون بسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تضر بمينا الأسنان، لذلك من المهم إدارة الحالة بكفاءة لتجنب المزيد من المضاعفات، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

أمراض اللثة هي عدوى تصيب الأنسجة التي تدعم الأسنان، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نشاط البكتيريا الضارة بسبب تراكم الترسبات المعروفة باسم طبقة البلاك الذى يُسبب بدوره تورم اللثة والتهابها يمكن أن تؤدي العدوى إلى الإصابة بحالات صحية أخرى ليست ذات صلة، مثل الزهايمر والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

ويعتقد الباحثون أن البكتيريا الموجودة والتي تسبب التهابات وأمراض اللثة تدخل مجرى الدم وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم وتسبب الضرر لها، ويعتمد هذا على الدليل على أن بكتيريا البورفيروموناس اللثوية، الموجودة في معظم حالات أمراض اللثة، موجودة أيضًا في دماغ الأفراد المصابين بالزهايمر.

فيما يلى.. 3 أطعمة تجنبها للوقاية من أمراض اللثة

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية هي أحد المسببات الرئيسية لأمراض اللثة، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها العالي من السكر، والذي يتحلل إلى حمض ويسبب تسوس مينا الأسنان، وينصح خبراء التغذية بضرورة تجنب المشروبات الغازية من أجل الحفاظ على صحة الفم، لأنها المصدر الرئيسي للسكر المضاف مما يزيد الأمور سوءًا لاحتوائها على أحماض الفوسفوريك والستريك التي تتلف مينا الأسنان.

بدلا من ذلك، حاول أن تشرب ما يكفى من الماء للحفاظ على رطوبتك فهى تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان من التسوس.

الفواكه الحمضية

بطريقة مماثلة للمشروبات الغازية، يمكن أن تكون الفواكه الحمضية مثل البرتقال، ضارة لأنها تتلف طبقة المينا الواقية للأسنان، حيث يصبح مينا الأسنان أكثر نعومة لفترة قصيرة بعد تناول الأطعمة الحمضية، لكن اللعاب يمكن أن يعيد التوازن ببطء بعد ذلك عن طريق معادلة الحموضة في الفم.

الكربوهيدرات البسيطة

يمكن للكربوهيدرات البسيطة، مثل تلك الموجودة في المكرونة والبسكويت والخبز الطرى ورقائق البطاطس، التي تتحول بسرعة إلى سكر، ويأتي الضرر منها في أنها تتراكم بين الأسنان، إذا تمكنت من تفريش أسنانك مباشرة بعد هذه الأطعمة فلا داعى للقلق منها، ولكن إذا لم تتمكن من ذلك تجنبها.