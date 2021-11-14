شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على مستوى لياقتك البدنية مع الوزن الزائد؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا ترتبط النحافة بمستوى لياقة بدنية أفضل، وهذا أيضًا لا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يمكن أن يكونوا لائقين بدنيًا أيضًا، ولكن هل يمكن أن يخبرنا الوزن حقًا عن مدى لياقتنا؟ هذا ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

ما هو مؤشر كتلة الجسم؟

مؤشر كتلة الجسم، هو نسبة الطول إلى الوزن، والتي توضح ما إذا كنت تتمتع بوزن صحي، يمكن أن يحدد مؤشر كتلة الجسم ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أم لا، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كنت لديك عضلات أو قصير القامة أو مسنًا.

يمكن أن يساعدك محيط الخصر إلى جانب مؤشر كتلة الجسم في اكتشاف مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.



الدهون الحشوية

هل من الممكن أن يكون وزنك زائدًا وأن تظل بصحة جيدة؟

وفقًا لتقرير نشرته المعاهد الأمريكية للصحة في عام 1998، يمكن اعتبار الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بصحة جيدة، إذا كان حجم خصرهم أقل من 35 بوصة للنساء و40 بوصة للرجال، وإذا كانوا لا يعانون من أمراض مثل ارتفاع مستويات السكر وضغط الدم وارتفاع الكولسترول الضار.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون بدينًا ولا تزال لائقًا لأن الكثير من الناس لديهم كتلة عضلية أعلى مقارنة بنسبة الدهون بالجسم، وبالتالي فإنهم يزنون أكثر، وقد يعاني الكثير من الأشخاص النحيفين من انخفاض كتلة العضلات وارتفاع الدهون الحشوية، وهو أمر غير صحي للغاية ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



اهمية اللياقة البدنية

أهمية التركيز على اللياقة البدنية

دائمًا ما يكون مدى لياقتك أكثر أهمية من وزنك، لذلك يجب أن تحافظ على مستوى نشاطك البدنى قدر المستطاع، فلن يساعدك ذلك على حرق السعرات الحرارية فحسب، بل يمنع أيضًا الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثانى وهشاشة العظام والعديد من الحالات الأخرى.

يعد تناول الطعام الصحي والمتوازن جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا مهمًا لفقدان الوزن، لن تحدث تغييرات مؤشر كتلة الجسم بشكل جذري، حيث تقول الدراسة التي قادها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، إن فقدان 5-10% فقط من وزن الجسم مرتبط بتحسن مستويات الكوليسترول وسكر وضغط الدم.