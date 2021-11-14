شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الإفراط في تناول القهوة يضر بالكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن تناول القهوة باستمرار للحفاظ على طاقة الشخص له آثار جانبية غير متوقعة على الكلى، حيث درس الباحثون 372 مستقلبًا في الدم "مادة ناشئة عن عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون" في حوالي 3800 مشارك في دراسة صحية جمعت معلومات عن عادات نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على مخاطر الإصابة بقصور القلب، وفقا لما ذكره موقع "eatthis".





وقالت الدراسة، إنه يتم إنتاج المستقلبات عندما يكسر الجسم الطعام والأدوية وحتى أنسجته مثل العضلات أو الدهون، يمكن لفحص المستقلبات الموجودة في الدم أن يعطي الباحثين لمحة عن كيفية خلق الفروق الفردية فيما يتعلق بقضايا مثل وظيفة الأعضاء.

وكشفت الدراسة، عن وجود 41 مستقلبًا مرتبطًا باستهلاك القهوة، وارتبطت المستويات الأعلى من ثلاثة منهم بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، هل هذا يعني أنه يجب عليك التوقف عن تناول القهوة تمامًا؟ ليس بالضرورة، إلا إذا كان لديك مشاكل حالية في الكلى، كما يقترح الباحثون.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كمية معتدلة من القهوة قد ثبت في دراسات سابقة أنه مفيد من بعض النواحي، ووجدت الأبحاث الحديثة من مؤسسة Kidney Foundation أن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 40٪.

ومن جانبها قالت أندريا دن، اختصاصية التغذية في قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية في كليفلاند كلينك، إن القهوة تحتوى على حوالي ألف مركب نباتي مختلف ، ويعد أفضل مصدر منفرد لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي ، أضافت أنها أيضًا مصدر للبوتاسيوم وفيتامين ب والريبوفلافين، وأشارت إلى أن الأبحاث ربطت بين المكونات الموجودة في القهوة لتقليل مخاطرالإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان.

أشارت إحدى الدراسات التي نظرت في بيانات أكثر من 350.000 مشارك فيما يتعلق بصحة القلب إلى أن ما يصل إلى أربعة أكواب يوميًا يبدو أنها واقية ، ولكن الأفضل تناول كوب أو كوبين من قهوة يوميا.