شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسكر .. إزاى تحمى طفلك من الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد التغيرات البسيطة في نمط الحياة في منع الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وتعتبر الوقاية أكثر أهمية إذا كنت في خطر متزايد للإصابة به بسبب السمنة أو ارتفاع مستويات الكولسترول أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

مرض السكري ليس شائعًا فقط عند البالغين ولكن الأطفال أيضًا، بالنسبة للأطفال، يمكن للوالدين القيام بالعديد من الأشياء لتفادى إصابة أبنائهم بهذا المرض، من خلال غرس العادات الصحية، اعتمادًا على أن الأطفال يتعلمون بسرعة مما تفعله.

فيما يلي.. 6 خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لحماية أطفالك من السكرى:

حافظ على نشاطه

في هذه الأيام، يقضى معظم الأطفال أوقاتًا طويلة أمام الشاشات الإليكترونية مثل الموبايل علاوة على ذلك، قلل تفشى وباء كورونا من نشاطهم البدني بدرجة أكبر خاصة خلال فترة الالتزام بالمنزل خوفًا من انتقال العدوى، لذلك من المهم أن تذهب بصحبتهم في نزهة، ومارس معهم أنشطة مثل لعب الكرة، حيث يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

إدارة الوزن

إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن، فإن أول خطوة يجب القيام بها لحمايته من مرض السكرى هي فقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعده ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، تحدث معه واجعله يفهم سبب أهمية فقدان الوزن للحفاظ على صحته.



ابعد طفلك عن الافراط فى السكريات

قلل من السكر

يحب الأطفال الأطعمة السكرية عادة، لذلك يجب مراقبتهم جيدًا والحد من تناولهم الأطعمة الغنية بالسكر، لا تقدم لهم الحلوى والعصائر والأطعمة المصنعة الأخرى طوال الوقت، بل يجب الحد منها قدر الإمكان.



امنح طفلك وجبات خفيفة صحية

قدم لهم وجبات خفيفة صحية

ركز على منحهم الفاكهة والحبوب الكاملة والفواكه من سن مبكرة، تأكد من تقديم طعام واحد في كل مرة.

الحد من وقت النظر إلى الشاشة

يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات الإلكترونية إلى مشاكل في العين ومشاكل في النوم وكذلك يحرمهم من ممارسة النشاط البدني.



تناول الوجبات فى اوقات محددة خاصة العشاء

تناول العشاء في الوقت المحدد

إن تناول العشاء، وكل الوجبات، في الوقت الصحيح هو وسيلة رائعة للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، قم بغلق التلفاز وتجنب أي نوع آخر من الإلهاء أثناء تناول أطفالك للطعام.